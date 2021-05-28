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Selahattin Demirtaş ile ilgili son dakika kararı! Hapis cezası...

AA |  28 Mayıs 2021 Cuma - 13:52 | Son Güncelleme : 28 05 2021 - 14:03

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Eski Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'a yönelik sözlerinden dolayı 'terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek' suçundan yargılandığı davada 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.


Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, Ankara  Cumhuriyet Başsavcılığı döneminde Yüksel Kocaman'a yönelik "terörle mücadelede  görev alan kamu görevlilerini hedef göstermek" suçlamasıyla yargılandığı davada  karar çıktı. 
 
Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, sanık Demirtaş ile  tutuklu bulunduğu cezaevinden video konferans yöntemiyle bağlantı kuruldu. Sanık  ve müşteki Kocaman'ın avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.
 
Üzerine atılı suçlamaları reddeden Demirtaş, davanın politik olduğunu  savundu. Başka suçtan yargılandığı Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki  savunmasında dile getirdiği "Ben bunu kimsenin yanına bırakmam, hesap sorulacak."  sözlerinden dolayı hakkında dava açıldığı belirtilen Demirtaş, hukuk önünde hesap  sormayı kastettiğini öne sürdü.
 
Sanık avukatları da müvekkilinin ifadelerinde suç unsuru bulunmadığını  iddia ederek, beraat istedi. Beyanların ardından hükmü açıklayan mahkeme, Demirtaş'a "terörle  mücadelede görev alan kamu görevlilerini hedef göstermek" suçundan 2 yıl 6 ay  hapis cezası verdi.
 

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