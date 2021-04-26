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Selahattin Demirtaş ile ilgili kritik gelişme! Bugün başlıyor

26 Nisan 2021 Pazartesi - 9:11 | Son Güncelleme : 26 04 2021 - 9:11

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve kamuoyunda 'Kobani olayları' olarak bilinen 6-8 Ekim eylemlerine ilişkin aralarında eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ, Altan Tan, Ahmet Türk gibi HDP'li isimlerin de yer aldığı 108 sanıklı dava, Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülmeye başlıyor.


 Kamuoyunda 'Kobani Olayları' eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ, Altan Tan, Ahmet Türk gibi HDP'li isimlerin de yer aldığı 108 sanıklı dava, Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülmeye başlıyor.
 
HDP tarafından 6 Ekim 2014'te yapılan açıklamanın ardından terör örgütü YPG/PKK yandaşlarının Ayn-el Arab (Kobani) bahanesiyle 35 ilde gerçekleştirdiği şiddet olaylarında, kurban eti dağıtan Yasin Börü ve 3 arkadaşının da aralarında bulunduğu 31 kişi hayatını kaybetmiş 2 polis şehit olmuş 139 polis ile 221 vatandaş da yaralanmıştı.
 
Olayla ilgili haklarında dava açılan 108 sanık, 'azmettirici' sıfatıyla olay tarihinde ülke genelinde işlenen eylemlerden sorumlu tutuluyor.
 
HDP'li Demirtaş başta olmak üzere tüm sanıklar, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma", "adam öldürme, "yağma" ve "alıkoyma" gibi 30 farklı suçtan hakim karşısına çıkacak. (Sabah)
 

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