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Selahaddin Gülen yakalanarak Türkiye'ye getirildi

AA |  31 Mayıs 2021 Pazartesi - 10:42 | Son Güncelleme : 31 05 2021 - 11:19

FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in akrabası Selahaddin Gülen, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının operasyonuyla yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirildi.


Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY'nin sözde ülke  sorumluları arasında yer alan birçok isimle akrabalık bağı olan Selahaddin  Gülen'in, örgüt elebaşının talimatı üzerine FETÖ'nün mahrem yapılanmasının  yardımıyla yurt dışına kaçtığı tespit edildi.
 
Hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yakalama kaydı  bulunan Selahaddin Gülen'in örgütün sözde istişare heyeti üyeleri ve üst düzey  sorumlularıyla da ilişkili olduğu belirlendi.
 
Selahaddin Gülen, MİT tarafından yurt dışında yapılan operasyonla  Türkiye'ye getirildi.
 
  
 

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