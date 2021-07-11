Bölgede akşam saatlerinde etkili olan sağanak, sele neden oldu. Ardahan'ın Göle ile Erzurum'un Şenkaya ilçeleri arasındaki Kosor mevkinde karayolunda sel ve heyelan nedeniyle ulaşım aksadı. Moloz yığınlarıyla kaplanan yolda ekipler çalışma başlattı. Ekiplerin iki saat süren çalışmaları sonucu yol tek şeritten ulaşıma açıldı.
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- Sel ve heyelan Ardahan - Şenkaya yolunu kapattı!
Sel ve heyelan Ardahan - Şenkaya yolunu kapattı!
Dinçer AKTEMUR/ARDAHAN, (DHA) | 11 Temmuz 2021 Pazar - 0:17 | Son Güncelleme : 11 07 2021 - 0:17