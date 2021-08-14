Sel uyarısı yapılan iller ve sel sırasında yapılması gerekenler! (5 il için sel ve su baskını uyarısı)

Kastamonu, Sinop ve Bartın'da aşırı yağış sebebiyle doğan sel felaketi devam ederken Meteoroloji, 5 ilimiz için de sel uyarısı yaptı. Buna göre Erzurum, Kars, Ardahan, Bayburt ve Gümüşhane'de yerel kuvvetli yağışlar bekleniyor. Meydana gelebilecek sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması çağrısında bulunuldu.

Batı Karadeniz'deki sel felaketini yaşarken, 5 ilimiz için daha uyarı geldi. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinin değerlendirmesine göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Kars, Ardahan, Bayburt ve Gümüşhane çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak görülecek.

SEL VE SU BASKINLARINA KARŞI UYARIDA BULUNULDU

Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

YARIŞLAR AKŞAMA KADAR SÜRECEK

Akşam saatlerine kadar sürecek yağışlarla ilgili MGM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; 14.08.2021 Cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Kars, Ardahan, Bayburt ve Gümüşhane'de yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

SEL SIRASINDA YAPILMASI GEREKENLER

Pencere ve kapıları korumak için taşınabilir engeller yerleştirilebilir.

Suyla sürüklenen enkazın yönünü kum torbalarıyla değiştirerek konutumuzdan uzak tutabiliriz.

Bazı durumlarda bütün kapıları açarak suyun binanın içinden akmasına izin vermek çok daha iyidir; böylece su basıncının yapının taşıyıcı sistemine zarar vermesi önlenebilir.

Su yatağı ve çukur bölgeler hemen terk edilmelidir.

Sel bölgesini hemen terk ederek yüksek ve güvenli bölgelere gitmeli ancak asla sudan karşıdan karşıya geçmeye çalışılmamalıdır, çünkü su aniden derinleşebilir.

Elektrik kaynaklarından uzak durulmalıdır, elektrik çarpabilir!...

Özellikle geceleri, selin tehlikelerini görmek güçleşeceğinden daha dikkatli olunmalıdır.

Selden ölümlerin çoğu sel sularına girilmesinden kaynaklanmaktadır. Çünkü ayak bileğimize kadar olan sel suyu bizi; dizimize kadar olan sel suları ise otomobillerimizi sürükleyip götürebilir. SELDEN KAÇMAK İÇİN SEL SULARINA KESİNLİKLE GİRMEYİNİZ!…

Sel suları ayrıca kanalizasyon ve zehirli kimyasal maddeler de içerirler. Çocukların sel suları ile oynamasına müsaade edilmemelidir.

Konutu terk ederken elektrik ve su vanaları kapatılmalıdır.

Sel sırasında elektrikleriniz kesilebilir. Binada gaz sızıntısı olduğunu düşünüyorsanız, herhangi bir elektrikli alet ve ışık kullanmayın. Işığa ihtiyacınız olduğunda pilli fener kullanın.

Evinizdeki küvet ve bidonları şebeke suyunun kirlenme ihtimaline karşı temiz su ile doldurunuz. SEL SIRASINDA ARAÇ İÇİNDEYSENİZ;

Asla su ile kaplı yoldan gitmeye çalışılmamalıdır. Ani sellerin meydana getirdiği ölümlerin yarısı araç içindedir. -Asla sel sularının bulunduğu bölgelerde araç kullanmayınız.-

Araçta herhangi bir arıza oluştuysa hemen terk edilerek yüksek bir yere çıkılmalıdır. Yollar akan sular tarafından doldurulacağı için eğer araç 60cm yükseklikteki hareket eden suda kalmışsa su onu kaldırıp sürükleyebilecektir.