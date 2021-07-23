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Sel suları yerini çamura bıraktı! Artvin balçık altında kaldı
Artvin'de dün başlayan ve saatte metrekareye düşen 170 kilogram yağışın ardından meydana gelen, ağır hasar gün ağarınca ortaya çıktı. Kayıp 1 kişinin hala bulanamadığı ve sel sularının çekildiği Arhavi’de, 430 ev ve iş yerinin zemin ve bodrum katları balçığa gömüldü, onlarca araç hurdaya döndü.
Doğu Karadeniz, 8 gün aranın ardından yeniden sel ve heyelanlara teslim oldu. Rize'de 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de kaybolduğu sel felaketinin izleri silinmeye çalışılırken, Artvin'de dün saatte metrekareye düşen 170 kilogram yağışın ardından sel ve heyelanlar meydana geldi. Murgul ilçesinde sele kapılan 1 kişi kaybolurken, Arhavi ilçesinde kaya tahkimatının yıkılması sonucu Kapisre deresi ilçe merkezine taştı, cadde ve sokaklar nehre döndü.