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Sel meydana geldi, sular HES tünelini bastı! Kaybolan işçi aranıyor

Nejdet YILMAZ/ İSPİR (Erzurum), (DHA) |  06 Ağustos 2021 Cuma - 9:21 | Son Güncelleme : 06 08 2021 - 9:24

Erzurum'un İspir ilçesine bağlı Çamlıkaya Mahallesi'nde, dün sağanak sonrası meydana gelen selde, HES tünelinde çalışan Mustafa Aksöyek (39) kayboldu. Selin getirdiği çamur ve balçıkla dolan 400 metre uzunluğundaki tünelde kaybolan işçiyi bulmak için AFAD ve itfaiye ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor.


İspir ilçesine 31 kilometre uzaklıktaki Çamlıkaya Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde sağanak etkili oldu. Dere olan bölgede sağanak sonrası sel meydana gelirken sular, HES tünelini bastı. 400 metre uzunluğundaki tünelde bulunduğu öğrenilen inşaat işçisi Mustafa Aksöyek ise kayboldu. Bölgede elektrik direklerini deviren sel sularının çekilmesiyle AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri, kayıp işçiyi bulmak için çalışmalara başladı. 
 
Çamlıkaya Mahallesi'nin muhtarı Ahmet Karaman, dün 18.00 sıralarında başlayan dolunun ardından sağanak etkili olduğunu söyledi. Şiddetli yağışla sel meydana geldiğini anlatan Karaman, "Sel suları mahallemizde inşaatı devam eden HES tünelini bastı. Bu sırada içeride bulunan işçi kayboldu. Dün geceden beri kaybolan işçiyi arama çalışmaları devam ediyor. Bütün kurumlar burada canla başla çalışıyor" dedi. 
 
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Erzurum İspir işçi HES tüneli
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