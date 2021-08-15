Sel felaketinde ortaya çıktı! Karar verildi! O müteahhid hakkında şoke eden detay

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde şu ana kadar 52 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinde flaş bir gelişme yaşandı. Bozkurt ilçesinde çöken 8 katlı Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi Mehmet Ö. hakkında gözaltı kararı verildi. Öte yandan müteahhit Mehmet Ö.'nün Ezine Çayı kenarında başka bir apartmanın teras katında oturduğu, selin ardından ailesiyle birlikte ilçeden ayrıldığı öğrenildi.

Kastamonu'nun 5 bin 400 nüfuslu Bozkurt ilçesinde sel felaketinin 5'inci gününde arama kurtarma çalışmaları devam etti. Çevre il ve ilçelerden gelenlerle birlikte yüzlerce arama kurtarma ekibi, kayıp ihbarı yapılan 62 kişiyi arıyor. Bir taraftan da taşarak sele yol açan Ezine Çayı kenarında bulunan ve yıkılan Ölçer Apartmanı'nda da aramalar devam etti. İş makineleri ile yapılan çalışmalarda enkaz altında kaybolduğu düşünülen vatandaşlara henüz ulaşılmadı. Apartmanda oturanların yakınları çay kenarında acı içinde bekleyişlerini sürdürüyor. Arama çalışmalarının yanında bir taraftan da ilçe merkezinde enkaz kaldırma ve temizlik çalışması yapılıyor. Çok sayıda aracın hurdaya döndüğü ilçede ağaç ve kütük parçaları nedeniyle çalışmalar güçlükle yürütülüyor. Öte yandan Ezine Çayı üzerinde yıkılan köprülerin yerine geçişlerin sağlanabilmesi için geçici yatay kaydırmalı köprüler kuruldu.

ÇÖKEN BİNANIN MÜTEAHHİDİ HAKKINDA DETAYLAR

Selin vurduğu Bozkurt ilçesinde çöken 8 katlı Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi Mehmet Ö. hakkında, İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildi.

Mehmet Ö.'nün, Ezine Çayı'nın hemen kenarındaki 32 daireden oluşan apartmanı 3 yıl önce yaptığı öğrenildi.

Mehme Ö.'nün yıkılan Ölçer Apartmanı'nın yanında 10 yıl önce inşa ettiği 10 katlı Rüya Apartmanı ise selde hasar görmedi. Yine çay kenarında yapımı süren 8 katlı apartmanın müteahhidinin de Mehmet Ö. olduğu öğrenildi. İlçede Sınarcık Mahallesi'nde ofisi bulunan Mehmet Ö.'nün, Ezine Çayı kenarında başka bir apartmanın teras katında oturduğu, selin ardından ailesiyle birlikte ilçeden ayrıldığı belirtildi.

Ezine Çayı kenarında başka bir apartmanın teras katında oturduğu, selin ardından ailesiyle birlikte ilçeden ayrıldığı belirtildi.