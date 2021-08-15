Sel felaketinde can kaybı 64'e yükseldi!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Karadeniz'deki sel nedeniyle ölenlerin sayısının 62'ye yükseldiğini bildirdi. Kastamonu'da 54, Sinop'ta 9, Bartın'da ise 1 kişinin yaşamını yitirdi.

Afet bölgesinde can kaybı yükseliyor. 3 ilde de arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bartın Kastamonu ve Sinop 'taki son duruma ilişkin bilgi verdi.

Açıklamada arama çalışmalarının AFAD , itfaiye ve jandarma ekipleri ile UMKE personelince sürdürüldüğü vurgulandı.

Sinop'un Ayancık ile Kastamonu'nun Bozkurt ilçelerinde arama ve kurtarma ekiplerince çalışmalara devam edildiği kaydedildi. Açıklamada, 8 kişinin de tedavilerine hastanelerde devam edildiği kaydedildi.

Kastamonu'da 4 bin 526, Sinop'ta 2 bin 492 ve Bartın'da bin 67 personelin görevli olduğunun belirtildiği açıklamada ayrıca şunlar kaydedildi;

Bartın'ıo Ulus İlçesinde sel afeti sonrası 359, Kastamonu'da toplam bin 480, Sinop'un Ayancık ilçesi ve mahallelerinden 539 afetzede tahliye edilmiştir.