Şeker hastası olan kişiler özellikle yediğine içtiğine dikkat etmek zorundadırlar. Çünkü tüketilen bir takım yiyecekler şekerin yükselmesine neden olabilir. Hangi yiyecekler şekeri yükseltir, şekeri düşüren yiyecekler nelerdir diyorsanız işte cevapları…

Şeker hastalığı beslenmeye dikkat edilmediğinde oldukça tehlikeli bir hastalık haline gelebilir. Bu nedenle özellikle şeker hastalarının beslenmelerinde oldukça dikkatli davranmaları gerekmektedir. Ancak şeker hastası değilseniz ve sürekli yorgunluk, susuzluk ve halsizlik yaşıyorsanız bir uzmanla görüşüp şekerinizi ölçtürmelisiniz. Şeker hastalığı bilinmediğinde kişinin sağlığını tehlikeye sokabilir.

Şeker hastalığı belirtileri…

Sürekli yorgunluk hali

Sık sık sinirlenmek ve aniden öfkelenmek

Susuzluk hissi

Ağız kuruluğu

Gibi belirtiler şeker hastalığının en belirgin olan belirtileri arasında yer almaktadır. Kendinize uygun bir beslenme programı hazırlamadan önce ilk olarak doktor kontrolünden geçmeli ve özelliklede şeker seviyesi kontrollerini yaptırmalısınız.

Özellikle şeker hastalığı olan kişiler yiyeceklerin şeker seviyelerini az çok bilirler. ancak biz yine de hatırlatmakta fayda gördük ve sizler için şekeri düşüren yiyecekleri araştırdık.

İşte şekeri düşüren yiyecekler nelerdir, sorusunun cevabı…

Keten Tohumu:

Keten tohumu içerisinde Yüksek lif ve yağ asidi barındırır. Keten tohumu aynı zamanda, sağlıklı yağ asitleri olan ve vücudun üretmediği pmhe-3 ve omega-6 yağ asitleri ile genel sağlığınıza katkıda bulunur. Keten tohumu şekeri düşürmek için kullanılan besinler arasındadır.

Tatlı Patates

Tatlı patates, düşük glisemik endeksine sahiptir ve kan şekerini sabit tutar. Tatlı patates yendiğinde kan şekerini yavaş yavaş yükseltir ve uzun bir süre aynı seviyede kalmasını sağlayarak açlık hissi yaşanmasını engeller.

Limon- elma sirkesi karışımı

Asitli limon ve elma sirkesi yüksek karbonhidratlı yemeklerle birlikte tüketildiğinde glisemik indekslerinin düşmesine yardımcı olur.

Bu besinlerin dışında alternetif tıp uzmanları tarafından şekeri düşüren ve kontrol altına alan şifalı bitkilerde vardır. İşte şekeri düşüren ve kontrol altına alan şifalı bitkiler…

İbrahim Saraçoğlu şeker hastası olanlara şekeri düşürmek için lahana kürünü öneriyor. Lahana kürüyle şeker seviyesini kontrol altına alınabileceğini söyleyen

İbrahim saraçoğlunun lahana kürü tarifi şu şekilde:

Şeker hastalarına lahana kürü tarifi…

Lahanın en dışında yer alan yapraklarını bir kısmını alın ve klorsuz suyun içerisinde 15 dk boyunca kaynatın. Ilınan suyu aç veya tok karnına şeker seviyesini kontrol altına almak için her gün içebilirsiniz.

Aynı zamanda düşük glisemik endeksine sahip olan gıdalar, şeker seviyesini daha yavaş bir şekilde yükseltir bu nedenle de sağlıklı oldukları kabul edilmektedir.

Birazdan vereceğimiz listede yer alan gıdalar şekeri yükselttiğinden şeker sorunu yaşayanlara kesinlikle önerilmemektedir.

İşte şeker seviyesini yükselten gıdaların listesi…

1 Soya sütü

2 Brokoli

3 Az yağlı süt

4 Müsli

5 Kepek

6 Karnabahar

7 Lahana

8 Mantar

9 Domates

10 Biber

11 Kiraz

12 Erik

13 Greyfurt

14 Şeftali

15 Elma

16 Marul

17 Yeşil fasulye

18 Soğan

19 Armut

20 Kuru kayısı

21 Az yağlı yoğurt

22 Çavdar

23 Buğday

24 Bezelye

25 Havuç

26 Patlıcan

Bu tür gıdalardan sürekli olaak tüketmek bir süre sonra vücudunuzun insülün direnci kazanmasını sağlayarak diyabet 2 hastalığına yakalanmanıza neden olabilir.