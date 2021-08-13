Şekerbank'tan kredi desteği! 36 ay vadeli 3 ay ödemesiz kredi

Hepsiburada tarafından 2017 yılında kadınların ekonomiye katılımını destekleyerek sürdürülebilir bir ekonomik büyümeye katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü Programı'nın, sunduğu komisyon indirimi, reklam ve pazarlama desteği, ücretsiz fotoğraf çekimi ve ücretsiz e-ticaret eğitimleri gibi pek çok avantajla bugüne kadar Türkiye’nin dört bir yanından 19 binden fazla kadına ulaştığı kaydedildi.Şimdi ise Şekerbank’la imzalanan iş birliği anlaşması kapsamında girişimci kadınlar, programın sunduğu pek çok avantajın yanı sıra, finansal ihtiyaçlarını karşılama fırsatından da yararlanabilecek. İşini e-ticarete taşımak ve büyütmek isteyen girişimci kadınların, uygun faiz oranları, 3 ay ödemesiz dönem ve 36 aya kadar vadeyle ihtiyaç duydukları finansal desteğe ulaşmaları sağlanacak.
Krediden faydalanan girişimci kadınlar, sunulan finansman olanaklarının yanı sıra, personel maaşlarını Şekerbank’a taşımaları halinde nakit promosyon ödemesi, 1 yıl boyunca POS aidatı muafiyeti, internet ve mobil kanallardan 1 yıl boyunca masrafsız EFT/Havale, Şekerbank’ın kadın müşterilerine özel hazırlanan ‘Bütçem Kart’ için yıllık kart aidatı muafiyeti ve kiralık kasalarda yüzde 50 indirim gibi birçok avantajdan yararlanabiliyor. Finansal desteğe ihtiyaç duyan girişimci kadınlar, bankanın web sitesinden başvuru yapabilir.