20 Şubat 2021 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.560 0.90 EURO 8,4680 0.41
USD 6,9810 0.24 ALTIN 399,820 0.50
CANLI BORSA
TÜMÜ

Şekerbank'tan kredi açıklaması! 'İşinize Dost Kredi'

AA |  20 Şubat 2021 Cumartesi - 13:19 | Son Güncelleme : 20 02 2021 - 13:19

Şekerbank müşterilerine kredi müjdesi geldi. Anlaşma sağlandı. Şekerbank Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) üyelerine özel "İşinize Dost Kredi" sağlayacak.


ETSO'dan yapılan açıklamaya göre, Şekerbank Edirne Şube Müdürü Murat Ergül ile ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, ETSO'da düzenlenen toplantıda kredi protokolünü imzaladı.
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Ergül, her dönem gibi bu dönemde de üretenlerin yanında olduklarını belirtti. Sorumlu bankacılık anlayışıyla 67 yıldır iyi ve kötü günde üretenlerin yanında yer aldıklarını vurgulayan Ergül, şunları kaydetti: "Zorlu salgın sürecinde de müşterilerimizi destekleyerek salgının olumsuz ekonomik etkilerinin en aza indirilmesi için çalışıyoruz. Bu protokolle ETSO üyelerine, farklı ödeme seçenekleriyle finansman ihtiyaçlarını karşılama imkanı sunuyoruz." Zıpkınkurt da protokolün tüm üyelerine hayırlı olmasını temenni etti.

"İşinize Dost Kredi"

Protokol kapsamında ETSO'ya kayıtlı KOBİ'ler, 3 ay ödemesiz dönemli veya 3 ayda bir taksit ödemeli, 36 aya varan vade seçenekleriyle finansman ihtiyaçlarını karşılayabilecek. 12-23 ay vadeli kredi kullandırımlarında ilk 6 aya kadar, 24-36 ay vadeli kullandırımlarda ise ilk 12 aya kadar anapara tahsilatı olmaksızın sadece faiz ödemeli uygun ödeme planı seçeneği bulunuyor.

Ayrıca ilk kez POS kullanan KOBİ'lere ilk 3 ay POS kira muafiyeti sağlanacak.

ETİKETLER

şekerbank kredi ticaret kobi
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.