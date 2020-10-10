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Şekerbank resmen duyurdu! Emeklilere müjde...

AA |  10 Ekim 2020 Cumartesi - 14:46 | Son Güncelleme : 10 10 2020 - 14:46

Şekerbank resmen duyurdu. Milyonlarca kişiyi çok yakından ilgilendiren güzel haber. Dev banka Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim borcu bulunan ve emekli olmak isteyen esnafa yönelik yeni bir kampanya başlattı. Şekerbank KOBİ, Perakende ve Tarım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Tuğbay Kumoğlu,"Bu kez de prim borçlarını ödeyerek emekli olmaya hak kazanacak esnaf müşterilerimiz için yeni bir kampanya hazırladık ve emekliliğine kavuşmak isteyen esnafımızın yüzünü güldürmeyi hedefledik. Dileyen esnafımız, esnafa özel 'Emeklilik Kampanyası' ile sunduğumuz kolaylıklardan Şekerbank güvencesiyle faydalanabilecek" dedi.


Şekerbank, emekli olmak isteyen ancak SGK prim borcu  olan esnafa, borçlarını taksitle ödeme imkânı sunuyor.  Şekerbank'tan yapılan açıklamaya göre, esnafın ve işletmeleri  destekleyerek üretenlerin yanında yer alan Şekerbank,  Sosyal Güvenlik Kurumu  (SGK) prim borcu bulunan ve emekli olmak isteyen esnafa yönelik yeni bir kampanya  başlattı. SGK’ya olan borçlarını tek seferde ödeyerek emekli olmalarına olanak  sağlayan esnafa özel "Emeklilik Kampanyası" ile 250 bin TL’ye kadar nakit imkânı  sunulurken, kampanyada esnafa özel avantajlı faiz oranları, 60 aya varan vadeler  ve 3 ay taksit erteleme imkânı yer alıyor.  Kampanyadan, SGK’ya birikmiş borcu olan ve ödenmesi halinde emekliliğe  hak kazanacak esnaf yararlanabiliyor. Yılsonuna kadar devam edecek kampanyaya,  Şekerbank’ın tüm şubelerinden başvuru yapılabiliyor.     
 
"Şekerbank olarak esnafımızın hayatını kolaylaştırmak için var  gücümüzle çalışıyoruz"  
 
Açıklamada görüşlerine yer verilen Şekerbank KOBİ, Perakende ve Tarım  Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Tuğbay Kumoğlu, esnafa özel "Emeklilik  Kampanyası" ile ilgili olarak, "Şekerbank olarak esnafımızın hayatını  kolaylaştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu kez de prim borçlarını ödeyerek  emekli olmaya hak kazanacak esnaf müşterilerimiz için yeni bir kampanya  hazırladık ve emekliliğine kavuşmak isteyen esnafımızın yüzünü güldürmeyi  hedefledik. Dileyen esnafımız, esnafa özel 'Emeklilik Kampanyası' ile sunduğumuz  kolaylıklardan Şekerbank güvencesiyle faydalanabilecek." ifadelerini kullandı.  Açıklamaya göre ayrıca, emekli maaşını Şekerbank’tan alanlar, sadece  emekli müşterilere özel ayrıcalıklı ürün ve hizmetlerden faydalanabiliyor. Tüm  Şekerbank şubeleri ve ATM’lerinden masrafsız olarak maaşını çekebilen emekli maaş  müşterileri, tüm diğer banka ATM’lerinden de ücret ödemeden maaşlarını  alabiliyorlar. Emekli maaş müşterileri, internet, mobil şube ve çağrı merkezi  aracılığıyla yapacakları havale ve EFT işlemlerini de ücretsiz  gerçekleştirebiliyor.    

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