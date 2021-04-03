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Şeker GYO halka arz ne zaman? Şeker GYO hisseleri ne zaman halka arz edilecek?

03 Nisan 2021 Cumartesi - 15:31 | Son Güncelleme : 03 04 2021 - 15:31

Şekerbank'ın iştiraki Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) SPK'ya halka arz başvurusunda bulundu. Peki, Şeker GYO halka arz ne zaman? Şeker GYO halka arz tarihi ne zaman? Şeker GYO hisseleri ne zaman halka arz edilecek? İşte Şeker GYO halka arz süreci ile ilgili detaylar...


Şekerbank, iştiraki Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın halka arz başvurusunun gerçekleştirildiğini duyurdu.
 
 
ŞEKER GYO HALKA ARZ TARİHİ BELLİ OLDU MU?
 
Banka'dan konu ile ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:
 
"SPK izni çerçevesinde, Şeker Proje Geliştirme ve Gayrimenkul Yatırım A.Ş.'nin gayrimenkul yatırım ortaklığı (GYO) statüsüne dönüşümü için yapılan esas sözleşme değişikliğinin 06.01.2020 tarihi itibarıyla ilgili ticaret sicili müdürlüğünde tescil edildiği ve anılan şirketin Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. unvanını aldığı duyurulmuştu.
 
İştirakimiz Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 11. maddesi uyarınca yapılması gereken halka arz başvurusunun, Sermaye Piyasası Kurulu'na 27 Mart 2020 tarihinde yapıldığını paydaşlarımızın bilgilerine sunarız. "
 

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