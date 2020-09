Besteci, söz yazarı ve yorumcu Şehrazat 90 yıllarda hit olmuş birçok şarkısının mimarı. Binlerce bestesi olan Şehrazat Türk Pop Müziği'nin en önemli söz yazarlarından biri. Peki, Şehrazat kimdir? Şehrazat kaç yaşında ve nereli? Şehrazat şimdi ne yapıyor? İşte Şehrazat'ın hayatı hakkında merak edilenler...

ŞEHRAZAT KİMDİR?

BABASI TÜRKİYE'NİN İLK MADENCİLERİNDEN

ANNESİ İLK TÜRK CAZ ŞARKICISI

ŞEHRAZAT'IN SANAT HAYATI

Binlerce bestesi olan Şehrazat'ın ilk hiti Ajda Pekkan 'ın yorumladığı "Yaz Yaz Yaz" (1990) isimli şarkıdır. Bu bestesi ile Türk Pop Müziği'nde onun önderliğinde yeni bir kapı açılmıştır. 1992 yılında Gülden Karaböcek'in "Kısmetse Olur" albümünde, "Kısmetse Olur", "Kırgınım Anılara" ve "Zaman Hırsızı" adlı şarkı sözlerine yer verilir. Gülden Karaböcek tarafından bestelenerek yorumlanan bu eserlerin düzenlemesi ise Garo Mafyan'a aittir. Son zamanlardaki çalışmalarına, Bengü'nün "Kocaman Öpüyorum" "Sırada Sen Varsın", Gökhan Özen'in "Ezdirmem" ve "Helal Olsun" ile Meyra'nın "Aşklayalım" gibi hit şarkıları örnek gösterilebilir. Kendisi, Demet Sağıroğlu'nun en ünlü şarkılarından "Kınalı Bebek"in de söz yazarı ve prodüktörüdür. Oldukça kuvvetli bir sesi olmasına rağmen ses sanatçısı olarak çalışmalarına uzun yıllardır ara vermiş olan ve daha çok prodüktör, şarkı sözü yazarı ve besteci kimliğiyle sanat hayatında yer alan Şehrazat, 1960'lı yılların sonundan 1980'lerin sonuna değin söylediği aranjmanlar ile müzik dünyasında önemli yer kazanmıştır. Kendisi tarafından seslendirilen bu aranjman şarkılardan en ünlüleri arasında "Aşk Bir Kumarsa" (ABBA'nın "The Winner Takes It All" şarkısı coverı), "İki Gölge" (Sandy Posey'nin "All Hung Up In Your Green Eyes" şarkısı coverı), "İmkânsız Aşk " (Dusty Springfield'ın "I Close My Eyes and Count to Ten" şarkısı coverı), ve Kelebek (2:58; Engelbert Humperdinck'in "Free as the Wind (Theme from Papillon)" şarkısı coverı) bulunmaktadır.