Şehitliklerde hüzünlü bayram arifesi

'ŞEHİDİMİZ YÜREĞİMİZDE, GÖNLÜMÜZDE'

Sokağa çıkma kısıtlamasında şehitlik ziyaretine izin verilmesi nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya teşekkür eden Ramazan Kaşıkçı, "Biz sadece belirli günlerde değil, her zaman burada şehit oğlumuzun mezarı başındayız. Çünkü şehidimiz yüreğimizde, gönlümüzde, her an, her saniye bizimle beraber. Ben zamanı geliyor geceleri bile oğlumun mezarı başında oluyorum. Elimden gelse onunla beraber yatacağım. Bu sevgi asla tarif edilemeyen bir sevgi. Allah'ıma şükürler olsun ki, beni de şehit babası yaptı. Allah'ım mekanını cennet eylesin, nur içinde yatırsın" diye konuştu.