Altınordu ilçesine bağlı Eskipazar Mahallesi’ndeki Garnizon Şehitliği’ni şehit yakınları ziyaret etti. Şehit aileleri ve yakınları, mezarları temizledikten sonra Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti. Şehit çocukları da babalarının mezarlarının başında dua okudu. Duygusal anların yaşadığı ziyaretlerde bazı şehit yakınları gözyaşlarını tutamadı.

'KARDEŞİME KAVUŞMAYI ÇOK İSTİYORUM'

'HER ZAMAN İÇİMİZDE'

'ACISI DÜN GİBİ İÇİMİZDE'

Adana’da şehitliklerde hüzünlü bayram arifesi

Adana’da Asri Mezarlık’taki Garnizon Şehitliği’ne gelen şehit aileleri, evlatlarının mezarları başında dua etti.

'HAYALLERİ OLAN BİR ÇOCUKTU'

Tunceli’nin Hozat ilçesinde 1995 yılında PKK’lı teröristlerce girilen çatışmada şehit düşen Jandarma Er Yusuf Eroğlu’nun eniştesi Ömer Kamara, “Yusuf çok temiz kalpli, hayalleri olan bir çocuktu. Vatanı için şehit olmadan 15 gün önce birlikteydik.

Yine hayallerini anlatıyordu. Rüyasında, her operasyona gittiğinde karşısına bir teröristin çıktığını söylüyordu. O akşam bana, ‘Enişte, bu defa operasyonda öncü birlikte olacağım. Ya o terörist beni vuracak ya ben onu vuracağım’ dedi ve öyle gitti.

Şakağına isabet eden tek kurşunla iki gün yoğun bakımda kaldı. Daha sonra şehit haberi geldi” diye konuştu.

Edirnekapı Şehitliği'ne hüzünlü ziyaret