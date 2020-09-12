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Şehitlere veda!Küçük Sabri Mete babasını böyle uğurladı...

AA |  12 Eylül 2020 Cumartesi - 15:07 | Son Güncelleme : 12 09 2020 - 15:07

Van'ın Çatak ilçesi kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiği "Yıldırım-10 Norduz Operasyonu"nda şehit olan askerlere veda. Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Uyar'ın cenazesi, memleketi Eskişehir'de toprağa verildi. Küçük yarbay Sabri Mete şehit babasını asker amcalarıyla böyle uğurladı.


Van'ın Çatak ilçesi kırsalında 3 teröristin etkisiz  hale getirildiği "Yıldırım-10 Norduz Operasyonu"nda şehit olan Jandarma Uzman  Çavuş Yusuf Uyar'ın cenazesi, memleketi Eskişehir'de toprağa verildi.  Uyar'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, Sivrihisar ilçesi İlören  Mahallesi'ndeki babası Sabri ve annesi Hatice Uyar'ın yaşadığı evin avlusuna  getirildi.  Burada, alınan helallikten sonra İl Müftüsü Bekir Gerek'in yaptığı  duanın ardından şehidin cenazesi mahalle mezarlığına getirildi.
 
Bu sırada şehidin babası Sabri ve annesi Hatice Uyar, kardeşleri  Kahramanmaraş'ta görevli Jandarma Uzman Çavuş Beytullah Uyar, sözleşmeli er olan  Özgür Uyar, eşi Pınar ve 1 yaşındaki çocuğu Sabri Mete Uyar, kendileri için  ayrılan alana geçti. Bir süre sonra şehidin tabutunun yanına gelen yakınları, gözyaşlarına  hakim olamadı. Şehit eşinin naaşının başına gelen Pınar Uyar, yanındaki 1 yaşındaki  oğlunu işaret ederek "Bizde asker bitmez. Ağabeyi, kardeşi de asker o da asker  olacak." dedi.
 
  Şehidin naaşı, yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı  Muhterem İnce, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Jandarma Genel Komutanı  Orgeneral Arif Çetin, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, CHP Eskişehir Milletvekili  Utku Çakırözer, İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukçuoğlu, AK Parti  Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, askeri ve mülki erkanın katılımıyla kılınan  cenaze namazının ardından cenaze aracına konuldu.  Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Uyar'ın cenazesi,  askeri törenin  tamamlanmasını müteakip, törene katılan protokol üyelerinin ve şehit yakınlarının  omuzlarında mezarlığa götürülerek defnedildi.
 

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