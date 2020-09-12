Şehitlere veda!Küçük Sabri Mete babasını böyle uğurladı...

Van'ın Çatak ilçesi kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiği "Yıldırım-10 Norduz Operasyonu"nda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Uyar'ın cenazesi, memleketi Eskişehir 'de toprağa verildi. Uyar'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, Sivrihisar ilçesi İlören Mahallesi'ndeki babası Sabri ve annesi Hatice Uyar'ın yaşadığı evin avlusuna getirildi. Burada, alınan helallikten sonra İl Müftüsü Bekir Gerek'in yaptığı duanın ardından şehidin cenazesi mahalle mezarlığına getirildi.

Bu sırada şehidin babası Sabri ve annesi Hatice Uyar, kardeşleri Kahramanmaraş'ta görevli Jandarma Uzman Çavuş Beytullah Uyar, sözleşmeli er olan Özgür Uyar, eşi Pınar ve 1 yaşındaki çocuğu Sabri Mete Uyar, kendileri için ayrılan alana geçti. Bir süre sonra şehidin tabutunun yanına gelen yakınları, gözyaşlarına hakim olamadı. Şehit eşinin naaşının başına gelen Pınar Uyar, yanındaki 1 yaşındaki oğlunu işaret ederek "Bizde asker bitmez. Ağabeyi, kardeşi de asker o da asker olacak." dedi.