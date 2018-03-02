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Şehitlere hakaret! Skandal mesajlar için soruşturma başlatıldı

02 Mart 2018 Cuma - 11:13 | Son Güncelleme : 02 03 2018 - 14:07

Anadolu Ajansının haberine göre Cumhuriyet başsavcılıkları tarafından Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı sırasında şehit olan askerlerle ilgili sosyal medyadan hakaret içerikli paylaşımlarda bulunanlara ilişkin soruşturma başlatıldı.


Afrin'de dün şehit olan 8 askere yönelik sosyal medyadan çeşitli paylaşımlarda bulunulmasının ardından cumhuriyet başsavcılıkları harekete geçti.
 
Hakaret içerikli paylaşımların tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatan başsavcılıklar, çok sayıda sosyal medya hesabını da takibe aldı.
 
Bazı cumhuriyet başsavcılıkları bünyesinde, terör örgütü lehine propaganda yapanlara, şehitlere hakaret içerikli paylaşımlarda bulunanlara yönelik sosyal medya hesaplarının izlenmesi için özel birimler oluşturulduğu öğrenildi.

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