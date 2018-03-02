Şehitlere hakaret! Skandal mesajlar için soruşturma başlatıldı

Anadolu Ajansının haberine göre Cumhuriyet başsavcılıkları tarafından Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı sırasında şehit olan askerlerle ilgili sosyal medyadan hakaret içerikli paylaşımlarda bulunanlara ilişkin soruşturma başlatıldı.

