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Şehitler Üstüner ve Keskin, Ankara'da son yolculuğa uğurlandı
Van'da keşif uçağının düşmesi sonucu şehit olan pilotlardan Komiser Yardımcısı Samet Üstüner (27) ile uçuş teknisyeni polis memuru Mustafa Keskin'in (28) cenazeleri, Ankara'da düzenlenen törenle toprağa verildi.
İnsanlı keşif uçağının Van'da Artos Dağı'na çarparak düşmesi sonucu şehit olan 7 emniyet personelinden Pilot Komiser Yardımcısı Samet Üstüner ve uçuş teknisyeni polis memuru Mustafa Keskin için Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde tören düzenlendi.