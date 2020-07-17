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Şehitler Üstüner ve Keskin, Ankara'da son yolculuğa uğurlandı

Van'da keşif uçağının düşmesi sonucu şehit olan pilotlardan Komiser Yardımcısı Samet Üstüner (27) ile uçuş teknisyeni polis memuru Mustafa Keskin'in (28) cenazeleri, Ankara'da düzenlenen törenle toprağa verildi.

Şehitler Üstüner ve Keskin, Ankara'da son yolculuğa uğurlandı İnsanlı keşif uçağının Van'da Artos Dağı'na çarparak düşmesi sonucu şehit olan 7 emniyet personelinden Pilot Komiser Yardımcısı Samet Üstüner ve uçuş teknisyeni polis memuru Mustafa Keskin için Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde tören düzenlendi.
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