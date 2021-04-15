Şehitler haftası mesajları-sözleri! 14-20 Nisan şehitler haftası ne zaman ilan edildi?

Şehitler haftası 2021 ne zaman? sorusu yanıt buldu. 14-20 Nisan şehitler haftası başladı. Vatanı için şehit düşen aziz şehitlerimizi andığımız ve minnettarlığımızı ilettiğimiz bugünde şehitler haftası mesajları derledik. 14-20 Nisan şehitler haftası mesajları…

Bayrağı ve vatanı için canını veren aziz şehitlerimiz için ilan edilen şehitler haftası başladı. Şehitler haftasını şiirler ve güzel sözlerle paylaşmak ve şehitlerime minnet duygularını iletmek isteyenler arama motorlarına yöneldi. Peki Şehitler Haftası ne zaman? İşte şehitler için yazılmış en güzel şehitler haftası şiirleri, mesajları, sözleri...

ŞEHİTLER HAFTASI MESAJLARI

Vurulup ömrünün ilkbaharında Kanından çiçekler açar yarında Cümle şehitlerin omuzlarında

Destanlar yazan ırkın için vur! Vatansız hainler için vur! Kahpe pusular atan etek giyen Nevallere vur! VUR Kİ İBRET OLSUN... ŞEHİTLER İÇİN VUR!

“Cennette şehitler vardır.!!! (Allah'a) aşık (Peygamberine) aşık, Candan vazgeçmiş şehitler vardır. (Ruhları şad olsun).

Şehitle haftası münasebeti ile Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, canları pahasına vatan topraklarını savunarak bizlere Türk Bayrağı altında yaşama şerefini veren Aziz Şehitlerimizi saygı, sevgi ve minnetle anıyorum.

Ey şehid oğlu şehid isteme benden makber, Sana âgûşunu açmış duruyor peygamber… Şehitler haftasın da Vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnet ile yâd ediyorum.

Vatan, millet ve bayrak uğruna şehadete yürüyen tüm şehitlerimizi şehitler haftasın da rahmetle anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun.

Vatanımızın birliği ve beraberliği için şehit olan bütün kahramanlarımızı şehitler haftasın da tekrar rahmet ve minnetle yad ediyorum. Ruhları şad olsun.

Birliğimiz, beraberliğimiz ve bağımsızlığımız uğruna mücadele veren Aziz Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, hayatta olan gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.

Ay yıldızlı Al Bayrağımız için canını ortaya koyan, Hakk'a yürümüş tüm şehitlerimizi şehitler haftası münasebeti ile rahmet ve dua ile anıyoruz.

Vatanımızı kanları, canları pahasına koruyan, toprak bütünlüğümüzü, bağımsızlığımızı tehdit edenlere karşı canlarını kahramanca feda eden tüm aziz şehitlerimizi, saygı ve şükranla anıyor, yüce Allah'tan rahmet diliyorum.

14 Nisan Şehitler haftası münasebeti ile Vatan Bayrak Ezan uğruna Canlarını Feda eden bütün Kahraman Şehitlerimizi saygıyla Rahmetle Anıyorum.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda! Canı, cananı, bütün varımı alsın da Huda Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda Bu vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi şehitler haftası münasebeti ile tekrardan rahmet ve minnet ile yad ediyoruz.

Canları pahasına vatan topraklarını savunarak bizlere Türk Bayrağı altında yaşama şerefini veren Aziz Şehitlerimizi Şehitle haftası münasebeti ile saygı, sevgi ve minnetle yad ediyorum.

Bu toprakları bize mukaddes bir vatan olarak emanet eden tüm şehitlerimizi, bütün kahramanlarımızı Şehitle haftası münasebeti ile rahmetle ve şükranla anıyoruz.

Aziz Şehitlerimiz, ulusal bütünlüğümüzün en önemli göstergesidir. Vatanımızı kanları, canları pahasına koruyan, onurumuzu, bağımsızlığımızı tehdit eden, birlik ve bütünlüğümüze kasteden her türlü kalkışmaya karşı çıkıp bu uğurda canını feda eden tüm Şehitlerimize Şehitle haftası münasebeti ile rahmetle ve şükranla anıyoruz.

Şehitlerimize sahip çıkmak ve onları anmak en kutsi görevlerimiz arasındadır.Bu vesile ile vatanı ve bayrağı için şehit olan, bugün bizlerin bağımsız bir ülkede yaşamamızı sağlayan, tüm şehitlerimizi minnetle anıyor Cenabı Allah'tan rahmet diliyorum.

Dönmeyi hiç düşünmediler. Bu vatanı evlatlarına bırakabilmek için canlarını gözlerini bile kırpmadan verdiler. Şehitle haftası münasebeti ile Saygı ve minnetle şehitlerimizi anıyoruz.

Milletimiz, mukaddes vatanımızın korunması için canlarını veren 14 Nisan Şehitler haftası münasebeti ile şehitlerini ve gazilerini hiçbir zaman unutmayacak, onların bıraktıkları kutsal mirasa, vatanımıza ve bayrağımıza onurla sahip çıkacaktır.

ŞEHİTLER HAFTASI NE ZAMAN?

Şehitler Haftası her yıl olduğu gibi bu yıl da 14 Nisan-20 Nisan tarihleri arasında anılıyor.

ŞEHİTLİK İLE İLGİLİ AYET VE HADİSLER

“De ki: Bizim için siz, (şehitlik veya zafer olmak üzere) ancak iki güzellikten birini azabı bekliyoruz. Haydi bekleyedurun. Şüphesiz biz de sizinle birlikte beklemekteyiz.” (Tevbe, 52)

“Allah yolunda hicret edip sonra öldürülen yahut ölenleri hiç şüphesiz Allah güzel bir rızıkla rızıklandıracaktır. Şüphesiz Allah, evet O, rızık verenlerin en hayırlısıdır.” (Hac, 58)

“O halde, dünya hayatını ahiret karşılığında satanlar, Allah yolunda savaşsınlar. Kim Allah yolunda savaşır da öldürülür veya galip gelirse biz ona yakında büyük bir mükâfat vereceğiz.” (Nisâ, 74)

“Müminler içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler var. İşte onlardan kimi, sözünü yerine getirip o yolda canını vermiştir; kimi de (şehitliği) beklemektedir. Onlar hiçbir şekilde (sözlerini) değiştirmemişlerdir.” (Ahzâb, 23)

“Allah, mü'minlerden mallarını ve canlarını, onlara (verilecek) cennet karşılığında satın almıştır. Onlar, Allah yolunda savaşırlar, öldürürler ve öldürülürler. (Bu), Allah üzerine hak bir vaattir…” (Tevbe, 111)

“Kim Allâh'a ve Rasûl'e itâat ederse, işte onlar, Allâh'ın kendilerine nîmet verdiği peygamberler, sıddîklar, şehitler ve sâlihlerle beraberdir. Onlar ne güzel arkadaştırlar.” (Nisâ, 69)

“Allah yolunda öldürülen şehittir; Allah yolunda ölen şehittir; bulaşıcı hastalıktan ölen şehittir; ishâlden ölen şehittir; boğularak ölen şehittir.” buyurdu. (Müslim, İmâre, 165; İbn-i Mâce, Cihâd,17)

“Her kim, bugün düşmandan yüz çevirmeyip sebât eder, şehit düşerse, Cenâb-ı Hak elbette onu cennete koyacaktır. Bugün şehit olanlara Firdevs Cenneti hazırdır. Hücûm ediniz, hamle ediniz!” (İbn-i Hişâm, II, 267-268)

“Şehitliği gönülden arzu eden bir kimse, şehit olmasa bile sevâbına nâil olur.” (Müslim, İmâre, 156)

“Ümmetime ağır gelmeyecek olsaydı, hiçbir seriyyeden geri kalmaz, hepsine katılırdım. Allah yolunda şehit olmak, sonra diriltilip tekrar şehit olmak yine diriltilip tekrar şehit olmak isterdim.” (Buhârî, Îman, 26; Müslim, İmâre, 103, 107)

ŞİİRLER

Çanakkale Şehitleri Şiiri

Bomba şimşekleri beyninden inip her siperinSönüyor göğsünün üstünde o arslan neferin.

Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer,

O ne müthiş tipidir, savrulur enkazı beşer.

Boşanır sırtlara, vadilere, sağnak sağnak.

Kafa göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el ayak

Vurulup, tertemiz alnından, uzanmış yatıyor,

Bir hilal uğruna yarap ne güneşler batıyor.

Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker

Gökten ecdat inerek öpse o pak alnı değer.

Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın?

Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın.

Mehmet Akif ERSOY

***

Şehidi uğurlarken

Yine bugün…

Alabildiğine sevdalı esiyor rüzgâr,

Esebildiğince deli.

Yağmur bardaktan boşalırcasına yağıyor;

Dolu, dolu…

Buram, buram kokuyor toprak.

Hüzünler yaprak yaprak açıyor.

Bugün;

Bütün çiçekler mahzun,

Yapraklar yeşilliğince ürkek şimdi.

Artık bulutlar özlem yüklü,

Yürek yeni hasretlere gebe.

Eritmedi Mehmet'im,

Eritemedi hasreti, üşüyen yüreğinde.

Belki bu son çıkışıydı evden,

Anacığını son öpüşüydü;

Son sarılışıydı babasına belki de.

Bir damla düştü toprağa

Bir kan aktı inceden ince

Bir kan aktı sıcak mı sıcak.

Bir el sarıldı bayrağa

Şehit, şehit koktu topraklar,

Çiçekler şehit, şehit açtı

Şehit, şehit yeşillendi yapraklar.

O…Ölümün en kutsalını seçmişti

En delikanlısını sevdanın.

En güzeli için dövüşmüştü bayrağın

En şereflisi için davanın.

Dedim ya…

Düğünü var Mehmet'imin birazdan

Görür gibiyim saf, saf olduklarını Meleklerin

Görür gibiyim…

Salih ÇELİK

***

Ben şehit olacağımı hissetmiştim anne

Ana bu sabah yine erken uyandık

Botları boyadık, düzeni yaptık

Sabah sabah iştimada dimdik ayaktaydık

Ben şehit olacağımı hissetmiştim anne

Bir emir geldi babacan komutandan

Araçlara bindik tam teçhizat hep bir andan

Karamanlı başladı dua okumaya ağzından

Ben şehit olacağımı hissetmiştim anne

Mataramda ki su sanki zem zemdi

Tetiğim gül oya, süngüm bir çiçekti

Yüreğimde ki sevda daha bir depreşti

Ben şehit olacağımı hissetmiştim anne

Sen geldin aklıma giderken göreve

Sivaslının gözündeki yaşa takıldı aklım

Sordum kendi kendime acep niye

Biliyordu o da kavuşmayacaktı nişanlısı Emine'ye

Ben şehit olacağımı hissetmiştim anne

Bir ses duyuldu önce kulaklarım oldu sağır

Az sonra geldim kendime koştum cenke

Arkadaşlar dökülüyordu tek tek yere bağır ALLAH diye bağır

Gözümde ki yaş düşmüştü gönlüme orda oldu kahır

Ben şehit olacağımı hissetmiştim anne

Vatan içindi dökülen kanlar yere

Çakallar karşı cephede Mehmetçikler yerlerde

Tokatlı, Yozgatlı düşmüş kalmışlar üst üste

Allahım sen onlarında gazasını mübarek eyle

Ben şehit olacağımı hissetmiştim anne

Doğduğum anı bilmem ama anam

Ölürken son sözüm oldu VATAN

Helaldir ona bu uğurda verilen her can

Ana ağlamayasın oğlun oldu şehit OSMAN

Ben şehit olacağımı hissetmiştim anne

VATAN SAĞOLSUN

***

Şehit Asker

Albayrağa sarılı tabutun önünde

Durmuştu bir imam kıblemizin yönünde

Saf saf oldu insanlar hocanın arkasında

Şehidin resmi vardı herkesin yakasında

Büyük bir boy resimle kortejin önlerinde

Özenle taşınıyor asker ellerinde

Gençliğin baharında henüz yirmi yaşında

Mavi bir bere vardı o tertemiz başında

Tüm cemaat ağlıyordu yaşları sel gibiydi

Esen meltem rüzgârı kara bir yel gibiydi

Seni uğurlarken içimiz yasla doldu

Tüm analar babalar ak saçlarını yoldu

Omuzlarda yükseldin göklere erdi başın

Olmasa da dünyada bir tek taşın

Öteki yaşamında makamın cennet oldu

Sen gidince yurdumun tüm çiçekleri soldu

Benim şehit askerim sen ölmedin asla

Vatanın dağlarına ismin yazıldı kanla

Sana silah çeken el kırılacaktır bir gün

Bu dünyadan edilecektir sürgün

Bunu asla unutma ey kahraman şehit

Her şeyi bilen Tanrı bize olsun ki şahit

Seni toprağa değil yüreğimize gömdük

Yanıyor ciğerimiz sanki ateşe döndük