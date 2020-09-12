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Şehit Yüzbaşı Mahmut Top Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı

AA |  12 Eylül 2020 Cumartesi - 18:41 | Son Güncelleme : 12 09 2020 - 18:41

Van'ın Çatak ilçesi kırsalında, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği "Yıldırım-10 Norduz Operasyonu"nda şehit olan Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top'un cenazesi, memleketi Samsun'un Havza ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.


Havza Devlet Hastanesi morgundan alınan şehit Top'un cenazesi,  Karşıyaka Mahallesi'ndeki babaevinde helallik alınmasının ardındın Kevser  Camisi'ne getirildi.
 
Şehidin eşi Kübra Top ve kız kardeşi, bir süre askerlerin omzunda  taşınarak musalla taşına konulan ay yıldızlı bayrağa sarılı tabuta sarıldı.
 
Törene katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, cenaze namazının  ardından şehidin tabutuna omuz verdi.
 
 
Şehidin çocukları Hilal Başak (3) ve Gökhan Korkut (2)  bir süre  askerlerin omuzunda taşındıktan sonra cenaze aracına konulan tabuta dokundu.
 
Şehidin annesi Mevlüde ve babası Şevket Top'u yakınları teskin etmeye  çalıştı.
 
Törene şehidin yakınları ile Samsun Valisi Zülküf Dağlı, Büyükşehir  Belediye Başkanı Mustafa Demir, milletvekilleri, diğer protokol üyeleri, askeri  ve mülki erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.
 
Şehidin cenazesi ilçe mezarlığında toprağa verildi.
 
Van'ın Çatak ilçesi kırsalında, dün 3 teröristin etkisiz hale  getirildiği "Yıldırım-10 Norduz Operasyonu"nda Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top şehit  olmuştu.
 
 

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Van Yıldırım-10 Norduz Yüzbaşı Mahmut Top
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