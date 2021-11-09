Şehit yakınına küfür soruşturmasıyla ilgili flaş gelişme! Gözaltına alındı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl ziyareti sırasında şehit yakınına küfür edilmesiyle ilgili başlatılan soruşturmada, İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın yanında bulunan H.T.A.'nın gözaltına alındığı öğrenildi. İstanbul'da gözaltına alınan H.T. A.'nın İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. H.T.A.'nın da şehit yakınına küfür ettiği öne sürüldü.

Şehit yakınına küfür edilmesiyle ilgili başlatılan soruşturmada son dakika gelişmesi yaşandı. İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın yanında bulunan H.T.A'nın İstanbul 'da gözaltına alındığı bildirildi. H.T.A.'nın emniyette işlemleri sürüyor.

BOYNUNA SARILDI, KÜFRETTİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener , parti yöneticileri ve milletvekilleriyle birlikte Bingöl’de esnafı ziyaret ederken, şehit yakını olduğunu söyleyen bir kişi tarafından protesto edilmişti.

Akşener’e tepki gösteren kişinin yanına giden İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan, yurttaşın boynuna sarılarak bir süre konuşmuş ve ardından Türkkan ile yurttaş arasında bir anda gerilim yaşanmıştı. Bu sırada Türkkan’ın yurttaşa küfrettiği duyulmuştu. Olayın ardından gelen tepkiler üzerine Türkkan twitter üzerinden videolu bir paylaşımda bulunarak özür diledi.

Sıkıntılı bir durum yaşadığını belirten Türkkan, “O sinir gerginliği, o sıkıntılı durum sonucu hiç yapmamam gereken bir şeyi yapmışım. Hakaret etmişim, kötü sözler söylemişim. Bütün milletimizden özür diliyorum” ifadelerini kullandı.

TÜRKKAN'A TEPKİ YAĞDI

Öte yandan Türkkan’ın özründen önce devletin zirvesinden de tepki yağdı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “TBMM’de milleti temsil gibi kutsal bir görev için bulunan bir milletvekilinin vatandaşımıza kullandığı çirkin üslup asla kabul edilemez. Lütfü Türkkan, vatandaşımızın şahsında milletimizden özür dilemelidir” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da mesajında “Bir muhalefet milletvekilinin, temsilcisi olduğu vatandaşına ağıza alınmayacak küfürler etmesi terbiye dışıdır, asla kabul edilemez, şiddetle kınıyorum” ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ise yaptığı açıklamada “Bir TBMM üyesinin vatandaşımıza karşı sergilediği çirkinliği şiddetle kınıyorum” dedi.