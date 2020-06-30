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Şehit ve Gazi yakını atama sonuçları ve sorgulama! Kamuya 274 şehit ve gazi yakını atama kura sonuçları!

30 Haziran 2020 Salı - 14:24 | Son Güncelleme : 30 06 2020 - 14:24

Devlet korumasındaki gençler ile şehit yakını, gazi ve gazi yakınları kamu kuruluşlarına yerleştirilecek. Şehit ve Gazi yakını atama kuralar bugün çekiliyor. 926 devlet korumasındaki genç ile 274 şehit yakını, gazi ve gazi yakını atama sonuçları, kuranın sona ermesinden sonra ilan edilecek. Şehit ve Gazi yakını atama sonuçları…


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün yaptığı açıklamada devlet korumasındaki gençler ve şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının kamu kuruluşlarına yerleştireleceğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Yarın 926 devlet korumasındaki gencimiz ile 274 şehit yakınımız, gazi ve gazi yakınımız kura ile kamu kuruluşlarına yerleştirilecek. Sonuçlar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın internet sayfasında açıklanacaktır. Hak sahiplerine yeni işleri şimdiden hayırlı olsun." dedi. İşte Şehit ve Gazi yakınları kura sonuçları…

ŞEHİT VE GAZİ ATAMA KURA SONUÇLARI

926 devlet korumasındaki genç ile 274 şehit yakını, gazi ve gazi yakını kamu kuruluşlarına yerleştirilecek.

Kura töreni, saat 12.00'de Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda gerçekleştirilecek.

Atamaların sonuçları; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın internet sitesinde duyurulacak.

ŞEHİT VE GAZİ ATAMA KURA SONUÇLARI SORGULAMA

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