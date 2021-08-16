Şehit Uzman Onbaşı Kaplan, son yolculuğuna uğurlandı

Pençe Şimşek Harekâtı bölgesinde dün teröristler tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan 3 askerden Piyade Uzman Onbaşı Cengizhan Kaplan'ın cenazesi, bugün memleketi Ankara'ya getirildi. Şehit için bugün öğle namazı sonrası Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde tören düzenlendi. Törene, şehidin ailesi ve yakınları ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Lideri Devlet Bahçeli, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Ankara Valisi Vasip Şahin ve çok sayıda kişi katıldı.
'BUGÜN SENİN DÜĞÜNÜN YAVRUM'
Şehidin annesi Güldeste Kaplan, evlenme hazırlığındaki oğlunun tabutuna sarılarak, "Seni kucaklayacaktım yavrum. Ben seni nasıl toprağa vereceğim, tabut sana yakışmıyor yavrum. Gelinsiz damat oldun. Bugün senin düğünün yavrum. Allah onları kahretsin, vatan sağ olsun yavrum" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Baba Yıldırım Kaplan da oğlunun tabutunu öptü.
KARDEŞİ ASKER SELAMIYLA UĞURLANDI
Şehidin cenazesi kılınan namazın ardından top arabasına konularak camiden dışarı çıkarıldı ve ardından cenaze aracına konuldu. Cenaze aracının geçişi sırasında şehidin 2 erkek kardeşinden Oral Kaplan, asker selamı vererek ağabeyini uğurladı. Şehidin cenazesi, Elmadağ ilçesindeki Aşağıkamışlı köyü mezarlığında toprağa verildi.
2019 yılında göreve başlayan Kaplan'ın yaklaşık 3 aydır Kuzey Irak'ta görev yaptığı ve önümüzdeki günlerde sözlenmeyi planladığı belirtildi.
KAYSERİ'YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
IRAK’ın kuzeyinde, 'Pençe-Yıldırım Harekatı' bölgesinde teröristlerce el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu Sağlık Astsubay Çavuş Yılmaz Tuncer (22) şehit oldu. Tuncer’in acı haberi, Kayseri’de yaşayan ailesine verildi.
Irak’ın kuzeyindeki 'Pençe-Yıldırım Harekatı' bölgesinde teröristler tarafından el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesiyle Sağlık Astsubay Çavuş Yılmaz Tuncer, ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Tuncer, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu. Kırşehir’in Mucur ilçesi nüfusuna kayıtlı Tuncer’in acı haberi, Kayseri’de yaşayan ağabeyleri Hacı Hasan, Ferdi ve Musa Tuncer’e verildi. Şehidin ağabeyi Hacı Hasan Tuncer'in evine Türk bayrağı asıldı. Bekar olan Yılmaz Tuncer’in annesi Dürdane ile babası Fatih Tuncer’in yaşamını yitirdiği öğrenildi.
Kayseri Valiliği'nden yapılan açıklamada, "15.08.2021 tarihinde saat 21:25 sularında Irak kuzeyinde icra edilen operasyon dönüşü (Pençe Yıldırım Harekat Alanı) EYP patlaması sonucunda ağır yaralanan 1999 Mucur nüfusuna kayıtlı Sağlık Astsubay Çavuş Yılmaz Tuncer yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimiz 17.08.2021 Salı günü Kalem Kırdı Camisinde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası Kartal Şehitliğinde defnedilecektir" denildi.