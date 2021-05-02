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Şehit Uzman Çavuş Ahmet Asan son yolculuğuna uğurlandı

AA |  02 Mayıs 2021 Pazar - 15:17 | Son Güncelleme : 02 05 2021 - 15:17

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Yıldırım Harekatı'nda ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan'ın (23) cenazesi, memleketi Kütahya'nın Emet ilçesinde toprağa verildi.


Şehidin naaşı, Hakkari'deki askeri törenin ardından uçakla taşındığı  Zafer Havalimanı'ndan alınarak Emet ilçesi Dere Mahallesi'ndeki babaevinin önüne  getirildi.
 
Evin önünde şehidin ailesi, yakınları ve komşularından helallik alınıp  dua edildi. Bu sırada oğlunun tabutuna sarılan anne Havva Asan, gözyaşı döktü.
 
 
 
Şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan'ın cenazesi, Kocaalan Camisi'nde  öğle vakti İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19)  tedbirlerine uyularak kıldırılan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında  defnedildi.
 
 
Törene, şehidin annesi, kardeşleri ve yakınlarının yanı sıra Kütahya  Valisi Ali Çelik, AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, CHP Kütahya  Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı,  Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Kütahya Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon  Komutanı Tuğgeneral Necati Gündüz, Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Emet Belediye  Başkanı Hüseyin Doğan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç, İl  Emniyet Müdürü Necmettin Koç ve vatandaşlar katıldı.
 
 
 
 

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Ahmet Asan Pençe-Yıldırım Pençe-Yıldırım Harekatı
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