27 Nisan 2021 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.395 1.51 EURO 9,9100 -0.98
USD 8,1970 -0.89 ALTIN 470,190 -0.75
CANLI BORSA
TÜMÜ

Şehit Teğmen Mehmet Kıvık, son yolculuğuna uğurlandı

DHA |  27 Nisan 2021 Salı - 15:11 | Son Güncelleme : 27 04 2021 - 15:18

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda şehit olan Piyade Teğmen Mehmet Kıvık'ın cenazesi, memleketi İzmir'de toprağa verildi.


Şehit Kıvık için Menderes ilçesindeki babaevinde "helallik"  alınmasının ardından Orta Mahalle Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.  Kovid-19 tedbirleri kapsamında cami avlusuna sadece şehidin ailesi,  yakınları ve protokol üyeleri alındı.
  
Şehidin babası Kenan Kıvık (53), annesi Ayşe Canal (43) ve kardeşleri  Murat (19) ve Tarık Kıvık (16) ile Merve Kotuk (24) Türk bayrağına sarılı tabutun  başında gözyaşı döktü. Tören sırasında anne Ayşe Canal'ı küçük oğlu Tarık Kıvık teselli  etmeye çalıştı.
 
 
Törene, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Vali Yavuz Selim  Köşger, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Suat Çağlayan, Ege Ordusu Komutanı  Korgeneral Ali Sivri, CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel ve AK Parti İzmir İl  Başkan Vekili Ali Aslan da katıldı.
 
Kılınan namazın ardından cenaze aracına konan şehidin naaşı, mezarlığa  götürüldüğü sırada bir grup vatandaş, yaklaşık 10 metrelik Türk bayrağı açtı,  tekbir eşliğinde yürüdü.  Şehidin cenazesi Orta Mahalle Mezarlığı'nda defnedildi.
 
 
Bekar olan şehit Mehmet Kıvık'ın (27) Balıkesir Üniversitesini  bitirdikten sonra yedek subay olarak askere gittiği ve bu sırada sınavları  kazanıp teğmen olarak 2019 yılında ilk görev yeri olan Hakkari 2. Hudut Tugayı 1.  Komando Tabur Komutanlığına atandığı, yaklaşık 2 ay sonra tayin olacağı  öğrenildi.
 
Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda Teğmen  Mehmet Kıvık, terör örgütü PKK tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının  infilak etmesi sonucu şehit olmuştu.

ETİKETLER

ırak pençe yıldırım mehmet kıvık
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.