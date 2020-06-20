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Şehit Piyade Uzman Onbaşı Ömer Kahya son yolculuğuna uğurlandı

20 Haziran 2020 Cumartesi - 17:23 | Son Güncelleme : 20 06 2020 - 17:27

Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ömer Kahya'nın naaşı, memleketi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde toprağa verildi.


Pazarcık Devlet Hastanesi morgundan alınan 23 yaşındaki şehit  Kahya'nın Türk bayrağına sarılı naaşı, Yukarı Pazarcık Mahallesi Hacı Ahmet  Mezarlığı'na getirildi.
 
 
Törene katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, baba  Kahya'yı kolundan tutarak teskin etmeye çalıştı. Güçlükle ayakta duran şehidin  yakınlarını protokol üyeleri teselli de etti.
 
 
Protokol üyeleri, şehidin annesi Fadıma ve babası Mehmet Kahya ile  aileye taziyelerini iletti. 
 
Törende fenalaşan şehidin ailesine sağlık ekipleri müdahale etti.
 
 
Baba Mehmet Kahya'nın metanetini kurduğu törende yakınları tabuta  sarılarak ağıt yaktı.
 
"Cennette buluşuruz"
 
Yakınlarının desteğiyle oğlunun tabutuna sarılan anne Fadıma Kahya,  "Oy ciğerim oy, yaktın ciğerim. Cennette buluşuruz" diyerek ağladı.
 
 
Son olarak oğlunun fotoğrafına bakarak elini kalbine götüren anne  Kahya, "Hakkım helaldir yiğidim." diyerek gözyaşı döktü.
 
 
İl Müftüsü Celal Sürgeç'in kıldırdığı cenaze namazının ardından  şehidin naaşı, mahalle mezarlığına defnedildi.
 
Törene şehidin ailesi, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal'ın yanı  sıra Vali Ömer Faruk Coşkun,  AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ahmet  Özdemir, Celalettin Güvenç, Mehmet Cihat Sezal ve İmran Kılıç, Gençlik ve Spor  Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin  Güngör, 6. Mekanize Piyade Tümen Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Ertuğrul Sağlam,  Garnizon Komutanı Albay Mehmet Emin Terzioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Numan  Öksüz ile kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, siyasi partilerin il başkanları,  yetkililer, gaziler ve vatandaşlar katıldı.
 

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Şehit Ömer Kahya Kahramanmaraş
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