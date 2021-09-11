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Şehit Piyade Uzman Çavuş Ramazan Demir kaç yaşındaydı, nereli?

11 Eylül 2021 Cumartesi - 14:43 | Son Güncelleme : 11 09 2021 - 14:43

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesine şehit ateşi düştü. Türkoğlu ilçesi Kızıleniş Mahallesi'nden Piyade Uzman Çavuş Ramazan Demir, Suriye'nin İdlib bölgesinde saldırılar sonucu şehit oldu. Peki, Şehit Piyada Uzman Çavuş Ramazan Demir kaç yaşındaydı, nereli? Ramazan Demir kimdir?


Suriye’nin İdlip kentinde arama tarama faaliyetlerinde bulunan zırhlı araca dönüş yolunda teröristlerde yapılan tank savar saldırısı sonucu Kahramanmaraşlı Piyade Uzman Çavuş, Ramazan Demir şehit oldu, 5 askerin yaralandığı öğrenildi. Saldırısı sonrası yaralılar, Matsumah Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, şehitlerin cenazesi Cilvegözü’nden Umke’ye teslim edildi. Peki, Ramazan Demir kimdir? Şehit Piyada Uzman Çavuş Ramazan Demir kaç yaşındaydı, nereli?

Ramazan Demir kaç yaşındaydı, nereli?

Piyade Uzman Çavuş Ramazan Demir, 25 yaşındadır.

Aslen Kahramanmaraşlı olan Piyade Uzman Çavuş hakkında biyografik bilgiler yetersizdi.

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