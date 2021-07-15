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Şehit Ömer Halisdemir'in kabrine ziyaretçi akını

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in Niğde'deki kabri ziyaret ediliyor.

Şehit Ömer Halisdemir'in kabrine ziyaretçi akını 15 Temmuz'un 5'inci yılında, ortaya koyduğu kahramanlıkla darbe girişiminin seyrini değiştiren şehit Halisdemir'in Bor ilçesi Çukurkuyu beldesindeki kabrini ziyaret edenler, Kur'an-ı Kerim ve dua okudu. Ziyaretçiler çocuklarına onun yaptığı kahramanlıkları anlattı. Ziyarete gelenler duygulu anlar yaşadı.
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