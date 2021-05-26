Şehit İkmal Onbaşı Caner Ülüğ son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze namazının ardından top arabasına konan şehidin naaşı, askeri tören sonrası Vişnelik Mahallesi'ndeki Hava Şehitliği'nde toprağa verildi.

Anne Mualla Ülüğ, top arabasına konulduğu sırada tabuta sarılarak "Yavrum beni bıraktın, ben senin yokluğuna nasıl dayanırım? Aşkım benim. Güzel yavrum benim, dört gözle bekliyordum. Ayaklarınla gelecektin. Mekanın cennet olsun yavrum" dedi.

TCG Akın Komutanlığında 25 Mayıs 2021'de rahatsızlanan İkmal Sözleşmeli Onbaşı Caner Ülüğ, hastanedeki müdahaleye rağmen şehit olmuştu.