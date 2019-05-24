Şehit güvenlik korucusu son yolculuğuna uğurlandı



Vali Mehmet Aktaş, şehidin babası Bahri Bağışlar'ı teselli etti. Şehidin naaşına sarılı Türk bayrağı baba Bağışlar'a verildi.



Törende, vatandaşlar sık sık "Kahrolsun PKK" sloganları attı.



Törene, Silopi Kaymakamı Sezer Işıktaş, 23. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal, 172. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Engin Candaş, Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yılmaz, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, AK Parti Silopi İlçe Başkanı Fatih Bilen, şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı.



13 Mayıs'ta Silopi ilçesi kırsalı Görümlü ve Çalışkan beldeleri arasındaki üs bölgesine nöbet değişimine yaya olarak giden güvenlik korucularının geçişi sırasında teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcı infilak ettirilmiş, saldırıda biri ağır 3 korucu yaralanmıştı.