Şehit Gazi yakını atama sonuçları sorgulama ekranı! Şehit, gazi yakınları ve gazi atama sonuçları açıklandı mı?

209 Şehit Yakını, Gazi ve Gazi Yakını personel atamaları gerçekleşti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Reşat Moralı Toplantı Salonunda şehit yakınları ve gazilerin atama törenine katıldı. Pandemi nedeniyle törene katılım ise kısıtlı tutuldu. İşte atama sonucu sorgulama ekran…

209 Şehit Yakını, Gazi ve Gazi Yakını personel atama töreni dün gerçekleşti. Törenin gerçeklemesinin ardından atama sonuçlarını merak edenler, sorgulama ekranına yöneldi. 209 Şehit Yakınımız, Gazimiz ve Gazi Yakınımız atama sonuçlarına bakanlığın internet sitesinden ulaşabilir.

ATAMA SONUCU SORGULAMA EKRANI

BAKAN SELÇUK’TAN AÇIKLAMA

Bakan Selçuk, yaptığı açıklamasında "Sizlere Bakanlık olarak daha iyi hizmet sunabilmek için çabalıyoruz. İnanıyoruz ki sizler 83 milyonluk Türkiye'mizin, ailemizin en kıymetli üyeleri de sizlersiniz." mesajını verdi. Bakan Selçuk, her zaman şehit yakınları, gazi ve gazi yakınları için çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.