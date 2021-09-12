Şehit dedesinin izinde vatan savunmasına destek veriyor

HAVELSAN, Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktalarından olan Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100'üncü yılı anısına anlamlı bir çalışmaya imza attı.

HAVELSAN bünyesinde Komuta Kontrol ve Savunma Teknolojileri bölümünde deniz projelerinde görev yapan emekli Deniz Kuvvetleri personeli Kıdemli Albay Ahmet Berat İlhan'ın Sakarya şehidi dedesi İhtiyat Piyade Zabiti (Yedek Subay) Ahmet'in hikayesi kısa filmle anlatıldı.

Filmin çekimleri, Sakarya Meydan Muharebesi'nin 22 gün 22 gece boyunca yaşandığı Ankara 'nın Polatlı ilçesinde, İhtiyat Piyade Zabiti Ahmet’in şehit düştüğü Basrikale Tepe siperlerinde, Sakarya Şehitler Anıtı'nda ve Duatepe' de gerçekleştirildi.

Filmde, 100 yıl önce Yunan işgaline karşı ortaya konulan milli mücadeleyi izleyiciye hissettirmek amacıyla, savaşın yaşandığı Basrikale Tepe'de bulunan ve halen korunan siperlere özel olarak yer verildi.

Her yıl 24 saatini siperlerde geçiriyor

Sakarya Zaferi'nin 100'üncü yıl dönümü özel filminde rol alan ve ismini Sakarya Savaşı şehidi dedesi Musa oğlu Ahmet'ten alan HAVELSAN çalışanı Ahmet Berat İlhan, ilginç bir tesadüf sonucu Sakarya Zaferi'ne atfen isimlendirilen TCG Sakarya Denizaltısı'nda uzun yıllar komutanlık görevini yürütmüş bir emekli subay.

Ahmet Berat İlhan, Sakarya şehidi dedesinin ve tüm şehitlerin, gazilerin hatıralarına saygı göstermek ve Sakarya Meydan Muharebesi'nde yaşananları hissetmek amacıyla her yıl düzenli olarak Basrikale Tepe siperlerinde kamp yapıyor ve 24 saat boyunca zamanını bu siperlerde geçiriyor.

HAVELSAN Alan Uzmanı Ahmet Berat İlhan, Basrikale Tepe'de siperlerin içinde Sakarya Meydan Muharebesi'nde yaşananları hissetmeye çalıştığını, kendisini adeta dedesi ve cephedeki askerlerle birlikte vatan savunmasındaymış gibi hissettiğini söyledi.

İlhan, "Polatlı-Haymana bölgesinde bugün halen, altında şehitler yattığı için tarlasını ekmeyen, sürmeyen yurttaşlarımız var. Bastığı yerleri toprak diyerek geçmeyen tüm halkımızı, bu fedakarlıkların unutulmaması için Sakarya Meydan Muharebesi Milli Parkı'nı ve cepheleri yerinde görmeye davet ediyorum." dedi.