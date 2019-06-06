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Şehit askere veda!

AA |  06 Haziran 2019 Perşembe - 11:09 | Son Güncelleme : 06 06 2019 - 11:09

Askeri aracın kaza yapması sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Fatih Öz'ün naaşı memleketine uğurlandı.


 Hakkari'de askeri aracın kaza yapması sonucu şehit olan  Piyade Uzman Onbaşı Fatih Öz için tören düzenlendi.  Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'ndaki törende şehit Öz'ün Türk  bayrağına sarılı naaşı, alana getirildi. 
 
Saygı duruşu, şehidin özgeçmişi ve dua okunmasının ardından şehidin  naaşı, silah arkadaşları tarafından omuzlarda taşınarak helikoptere konuldu.  Buradaki törenin ardından şehidin cenazesi, Yüksekova Selahaddin Eyyubi  Havalimanı'na götürüldü. Dua edilmesinin ardından Hava Kuvvetleri Komutanlığına  ait uçağa konulan Şehit Öz'ün naaşı memleketi Ankara'ya uğurlandı.
 
 
  Törene Vali İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Neşe Kıyar, İl  Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Dağ ve Komando Tugay Komutan Vekili  Piyade Komando Albay Hamdi Ünal Akmeşe, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat  Dilberoğu, vali yardımcıları, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, asker ve  polisler katıldı. Hakkari bölgesinde bir askeri aracın kaza yapması sonucu bir asker  şehit olmuş, bir asker yaralanmıştı.
 

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