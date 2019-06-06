Şehit askere veda!

Askeri aracın kaza yapması sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Fatih Öz'ün naaşı memleketine uğurlandı.

Hakkari'de askeri aracın kaza yapması sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Fatih Öz için tören düzenlendi. Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'ndaki törende şehit Öz'ün Türk bayrağına sarılı naaşı, alana getirildi.

Saygı duruşu, şehidin özgeçmişi ve dua okunmasının ardından şehidin naaşı, silah arkadaşları tarafından omuzlarda taşınarak helikoptere konuldu. Buradaki törenin ardından şehidin cenazesi, Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na götürüldü. Dua edilmesinin ardından Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçağa konulan Şehit Öz'ün naaşı memleketi Ankara 'ya uğurlandı.