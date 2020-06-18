Şehit Aileleri Federasyonundan Pençe-Kaplan Operasyonu'na destek açıklaması yapıldı

Şehit Aileleri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Köse, Pençe-Kaplan Operasyonu'na ilişkin, "Yapılan harekat, içte ve dışta Türk düşmanlarına ders, Türk milletine onur ve gurur yaşatmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Köse, federasyondan yapılan yazılı açıklamada, Pençe-Kaplan Operasyonu'nun, özlemini duydukları bir harekat olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti: