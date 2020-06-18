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Şehit Aileleri Federasyonundan Pençe-Kaplan Operasyonu'na destek açıklaması yapıldı

AA |  18 Haziran 2020 Perşembe - 18:12 | Son Güncelleme : 18 06 2020 - 18:12

Şehit Aileleri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Köse, Pençe-Kaplan Operasyonu'na ilişkin, "Yapılan harekat, içte ve dışta Türk düşmanlarına ders, Türk milletine onur ve gurur yaşatmıştır." değerlendirmesinde bulundu.


Köse, federasyondan yapılan yazılı açıklamada, Pençe-Kaplan  Operasyonu'nun, özlemini duydukları bir harekat olduğunu ifade ederek, şunları  kaydetti:
"Yapılan harekat içte ve dışta Türk düşmanlarına ders, Türk milletine  onur ve gurur yaşatmıştır. Devletimizin, askerlerimizin, güvenlik güçlerimizin  yanındayız ve gurur duyuyoruz. Yapılan harekat PKK/YPG'ye destek ve malzeme veren  sözde dost, uygulamada Türk düşmanı hain devletlere ders niteliğindedir.  Operasyona katılan devletimize, tüm askerlerimize ve polislerimize başarılar  dileriz. Dualarımız onlaradır."
 

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Şehit Aileleri Federasyonu pençce kaplan operasyon
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