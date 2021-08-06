Şehirlerarası yolculukta yeni dönem! 1 ay içerisinde...

Harekete geçildi. Yeni dönem başlıyor. Ek maliyet yok, fiyat artışı yok. Firmalar devreye girdi. Şehirlerarası otobüs firmaları dernek çatısı altında toplanarak başta boş koltuk ve kaçak yolcu taşıma sorununu kendi içlerinde çözüme kavuşturacak. Otobüs firması sahibi ve ATO Seyahat Acentesi, Motorlu Kara Taşıtları Kiralama, Şehirlerarası Yolcu Taşımacılığı Meslek Komitesi Üyesi Mustafa Tekeli, "Aynı yere aynı saatte çok sayıda otobüsün 3'er 5'er yolcu ile seyahat etmesi nedeniyle oluşan boş koltuk israfını ortadan kaldıracağız. Vatandaşa ek bir maliyet getirmeden yapacağımız çalışmayla firmaların geliri artacak ve bu da yine yolcu memnuniyeti için harcanacak" dedi.

Şehirlerarası otobüs işletme sahipleri ve yöneticileri ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz'ın başkanlığında toplanarak sektör sorunları ve dernek kurma çalışmalarını masaya yatırdı. ATO Meslek Komitesi Üyesi Tekeli, toplantıya ilişkin bir grup gazeteciye yaptığı değerlendirmede, şehirlerarası otobüs firmalarının tek bir dernek çatısı altında toplanması için çalışma başlattıklarını ve bir ay içerisinde dernekler masasına başvuracaklarını belirtti.

FİRMALAR BİRLİKTE HAREKETE GEÇTİ

Tekeli, "Kuracağımız dernek ile sektörümüzün sorunlarını devletimizden nakit yardımı ve vergi indirimi beklemeden kendi içimizde çözüme kavuşturacağız. Sektörümüzün en büyük sorunlarının başında boş koltuk israfı sorunu geliyor. Örneğin birçok ilde aynı saatte aynı noktaya çok sayıda otobüs firması birbirleri ile irtibatı olmadan otobüs kaldırıyor. Şimdi Rekabet Kanunu'nu ihlal etmeden ve vatandaşa ek bir yük asla getirmeden birbirimizle diyalog halinde tam kapasite ile otobüsleri hareket ettirmeye başlayacağız" dedi.