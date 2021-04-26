Pandemi ve koronavirüs sürecine dair yeni kararlar alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan düzenlemeye göre 29 Nisan 2021 saat 19:00’dan itibaren başlayacak olan tam kapanma 17 Mayıs 2021 tarihine kadar sürecek. Şehirlerarası toplu taşıma olacak mı? Tam kapanmada toplu taşıma olacak mı?

Toplu taşıma olacak mı?

Tam kapanma kararı alındığını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, “29 Nisan 2021 yani perşembe akşamı saat 19:00'dan başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 5'e kadar tam kapanmaya geçiyoruz. Bu tarihler arasında kesintisiz sokağa çıkma yasağı uygulanacaktır. Yeme içme sektörlerinde sadece paket servis ile hizmet verecekler. Zincir marketler pazar günleri kapalı olacak diğer günlerde belirtilen saatlerde hizmet verebilecekler. Şehirlerarası seyahatlerin tamamı izne tabi olacak.Şehirlerarası toplu ulaşım araçları yüzde 50 kapasite ile çalışacaklardır. Uzaktan çalışan kamu personelleri sokağa çıkma yasaklarına tabi olacaklar. Tüm okullarda yüz yüze eğitime ara verilecek ve tüm sınavlar ertelenecektir. Tarım sektöründe çalışanların faaliyetleri için ayrıca bir düzenleme yapılacaktır. Kurumlarımız gereken tüm tedbirleri alacaktır.” şeklinde konuştu.