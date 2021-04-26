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Şehirlerarası seyahatler yasaklandı mı? İşte Seyahat yasağı detayları

26 Nisan 2021 Pazartesi - 19:57 | Son Güncelleme : 26 04 2021 - 19:57

Ramazan Bayramı'nı kapsayan süreç ile ilgili yeni kararlar alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan kabine toplantısında koronavirüs ile ilgili son durum etraflıca ele alındı. Vaka sayılarıyla ile ilgili son durumun detaylı olarak değerlendirildiği Kabine toplantısında yeni kararlar alındı. Ayrıca illerin risk durumları da yeniden güncellendi. Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan Ramazan için alınan kararları, illerin risk durumunu yasaklar ve kısıtlamalar ile ilgili detayları kamuoyu ile paylaştı. Kabine gündeminin ilk sırasında olan Ramazan ile ilgili yeni ek tedbirler alınması kararlaştırıldı. Peki, Şehirlerarası seyahatler yasaklandı mı? Şehirlerarası seyahat yasağı hangi illerde uygulanacak? Hangi illere şehirlerarası seyahat yasağı getirildi? Seyahat yasağı hangi illeri kapsıyor? İşte Ramazan Bayramı ve Şehirlerarası seyahat yasağı ile ilgili yeni kararlar...


Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sona erdi. Salgında son durum Kabine toplatısında değerlendirildi. Buna göre, illerdeki vaka artışına bağlı olarak 81 ilin risk haritası güncellendi.  İllerin risk durumuna göre yeni tedbirler gözden geçirildi ve ek tedbirlerin alınması kararlaştırıldı. Kabine toplantısının ardından milyonlar 'Şehirlerarası seyahatler yasaklandı mı? Şehirlerarası seyahat yasağı hangi illerde uygulanacak? Hangi illere şehirlerarası seyahat yasağı getirildi? Seyahat yasağı hangi illeri kapsıyor?' sorularını araştırıyor. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

"29 Nisan 2021 perşembe akşamı 19:00'dan başlayıp, 17 Mayıs pazartesi 5'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz. Bu tarihler arasında kesintisiz sokak kısıtlaması uygulanacaktır.
 
Üretim imalat, temizlik gibi alanlarda istisna tutulan kuruluşlar hariç tüm işyerlerine ara verilecektir.
 
Yeme içme yerlerinde paket servislerine ara verilecek şartları uyan yerle bu hizmete devam edecektir.
 
Şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacaktır, Şehirler arası araçlar %50 ile çalışabilecektir.
 
Konaklama tesislerinde rezervasyonlar, sokağa çıkma kısıtlamaları için teşkil etmeyecektir.
 
Kamu personeli uzaktan çalışmaya yönlendirilecektir.
 
Anaokulu, kreş, 8. ve 12. sınıflar dahil tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek tüm sınavlar ertelenecektir.
 
İhtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıkamayan yaşlılarımız VEFA ekiplerinden destek isteyebileceklerdir."

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