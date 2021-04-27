Şehirlerarası seyahat yasağı ne zaman başlıyor? Tam kapanmada seyahat izin belgesi nasıl alınır? e-Devlet seyahat izin belgesi alma ekranı!

Türkiye salgınla mücadelesinde yeni bir döneme giriyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nden 'Tam Kapanma' kararının çıkmasının ardından milyonlar İçişleri Bakanlığı'nın Genelgesi'nde belirtilen yasaklar ve kısıtlamaları araştırıyor. Ramazan Bayramı'nı da kapsayan 18 günlük tam kapanma döneminde şehir dışına çıkmak veya şehirler arası seyahat etmek isteyenler de izin belgesinin nasıl alınacağını ve kuralları merak ediyor. Sıklıkla 'Kendi aracımla seyahat edebilir miyim? Seyahat izin belgesi nasıl alınır?' soruları araştırılıyor. Peki, Şehirlerarası seyahat yasağı ne zaman başlıyor? Tam kapanmada seyahat izin belgesi nasıl alınır? Seyahat izin belgesi telefon ile nasıl alınır? İşte seyahat yasağı ile ilgili merak edilenler...

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde yeni bir döneme girildi. 29 Nisan Perşembe Günü'nden itibaren ülke genelinde 18 günlük tam kapanma kararı alındı. Kabine'den çıkan karar sonrası İçişleri Bakanlığı da tam kapanmanın kapsamını ve kurallarını belirleyen Tam Kapanma Genelgesi'ni 81 İl Valiliği'ne gönderdi. Tam kapanmanın Ramazan Bayramı'nı da kapsaması nedeniyle milyonlar seyahat yasağını araştırıyor. Peki, Şehirlerarası seyahat yasağı ne zaman başlıyor? Tam kapanmada seyahat izin belgesi nasıl alınır? Seyahat izin belgesi telefon ile nasıl alınır? İşte seyahat yasağının kapsamı ve kuralları...

TAM KAPANMADA SEYAHAT KISITLAMASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İçişleri Bakanlığı'nın Genelgesi'ne göre, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar vatandaşların şehirler arası seyahatlerine zorunlu haller dışında izin verilmeyecek.

Şehirler arası seyahat kısıtlaması 29 Nisan 2021 saat 19.00'da başlıyor.

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT KISITLAMASINDAN KİMLER MUAF OLACAK?

İçişleri Bakanlığı'nın Tam Kapanma Genelgesi'nde şu bilgiler yer alıyor:

Şehirler arası seyahat kısıtlamasının istisnaları;

Zorunlu bir kamusal görevin ifası kapsamında ilgili Bakanlık ya da kamu kurum veya kuruluşu tarafından görevlendirilmiş olan kamu görevlileri (müfettiş, denetmen vb.) kurum kimlik kartı ile birlikte görev belgesini ibraz etmek kaydıyla bu hükümden muaf tutulacaktır.

Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat etmek amacıyla herhangi bir cenaze yakınının e-Devlet kapısındaki İçişleri Bakanlığına ait e-BAŞVURU veya ALO 199 sistemleri üzerinden yapacakları başvurular (yanında akraba konumundaki 9 kişiye kadar bildirimde bulunabilecektir) sistem tarafından vakit kaybetmeksizin otomatik olarak onaylanarak cenaze yakınlarına gerekli seyahat izin belgesi oluşturulacaktır.

Cenaze nakil ve defin işlemleri kapsamında başvuru yapacak vatandaşlarımızdan herhangi bir belge ibrazı istenilmeyecek olup Sağlık Bakanlığı ile sağlanan entegrasyon üzerinden gerekli sorgulama seyahat izin belgesi düzenlenmeden önce otomatik olarak yapılacaktır.

Zorunlu Hal Sayılacak Durumlar;

- Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,

- Kendisi veya eşinin, hastanede tedavi gören birinci derece yakınına ya da kardeşine refakat edecek olan (en fazla 2 kişi),

- Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),

ÖSYM tarafından ilan edilmiş merkezi sınavlara katılacak olan,

Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,

Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,

Ceza infaz kurumlarından salıverilen,

Kişilerin zorunlu hali bulunduğu kabul edilecektir.

SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR? TELEFONLA VE E-DEVLET SEYAHAT İZİN BELGESİ ALMA EKRANI!

Vatandaşlar genelgede belirtilen belirtilen zorunlu hallerin varlığı halinde bu durumu belgelendirmek kaydıyla; e-devlet üzerinden İçişleri Bakanlığına ait E-BAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden Valilik/Kaymakamlık bünyesinde oluşturulan Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla seyahat edebilecekler. Seyahat İzin Belgesi verilen kişiler seyahat süreleri boyunca sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaktır.

Tam kapanma sürecinde seyahat izin taleplerinde yaşanabilecek artış göz önünde bulundurularak Vali ve Kaymakamlarca yeterli sayıda personel görevlendirilmesi başta olmak üzere seyahat izin taleplerinin hızlı bir şekilde değerlendirilerek karara bağlanabilmesi için her türlü tedbir alınacak.

OTOBÜS VE UÇAK BİLETİ NASIL ALINACAK?

Belirtilen dönem içerisinde uçak, tren, gemi veya otobüs gibi toplu ulaşım aracıyla seyahat edecek kişilere biletleme işlemi yapılmadan önce mutlaka seyahat izin belgesinin olup olmadığı kontrol edilecek, geçerli bir seyahat izninin bulunması halinde biletleme işlemi gerçekleştirilecek.

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT NASIL OLACAK?

Şehirler arası faaliyet gösteren toplu taşıma araçları (uçak hariç); araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50’si oranında yolcu kabul edebilecekler ve araç içindeki yolcuların oturma şekli yolcuların birbirleriyle temasını engelleyecek (1 dolu 1 boş) şekilde olacak.