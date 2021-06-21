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Şehirlerarası seyahat kısıtlaması ile ilgili flaş karar! 1 Temmuz'dan itibaren...

21 Haziran 2021 Pazartesi - 19:48 | Son Güncelleme : 21 06 2021 - 19:54

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kararları duyurdu. Seyahat kısıtlamaları ile ilgili kararı da açıklayan Erdoğan, şehirlerarası seyahat kısıtlamalarının 1 Temmuz'dan itibaren sona ereceğini bildirdi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak yeni kararları duyurdu.

Seyahat kısıtlamaları ile ilgili kararı da açıklayan Erdoğan, şehirlerarası seyahat kısıtlamalarının 1 Temmuz'dan itibaren sona ereceğini bildirdi. 

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