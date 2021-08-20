Şehirlerarası PCR testi zorunlu mu? Aşısızlar için uçak ve otobüslerde PCR testi zorunluluğu ne zaman başlıyor, şehirlerarası seyahat için aşı zorunlu mu?

Şehirler arası otobüs yolculuğu için PCR testi zorunluluğu geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısından çıkacak kararlar merakla bekleniyordu. 5 buçuk saat süren toplantısının ardından Erdoğan ulusa seslendi. Yaptığı açıklamada Uçak ve şehirlerarası yolculuk, konser, sinema gibi toplu faaliyetler için de zorunlu PCR testi uygulamalarının devreye alınacağını belirtti. Peki, Aşısızlar için otobüslerde PCR testi zorunluluğu ne zaman başlıyor? Şehirlerarası seyahat için aşı zorunlu mu?

Şehirlerarası PCR testi zorunlu mu sorusu, Erdoğan tarafından yapılan açıklamalarla yanıtlandı. Aşı olmayan üniversite öğrencileri ve üniversite çalışanları düzenli PCR testi yaptıracak. Konser, tiyatro ve sinema gibi insanların toplu olarak bulunduğu faaliyetler için de zorunlu PCR testi uygulaması devreye alınacak. Uçak ve şehirler arası otobüs yolculuğu için zorunlu PCR testi uygulaması devreye alınacak. Peki, Aşısızlar için uçak ve otobüslerde PCR testi zorunluluğu ne zaman başlıyor, şehirlerarası seyahat için aşı zorunlu mu?

Şehirlerarası PCR testi zorunlu mu?

Uçak ve şehirlerarası otobüs yolculuk, konser, sinema gibi toplu faaliyetler için zorunlu PCR testi uygulaması başladı.

Uçak ve otobüslerde PCR testi zorunluluğu ne zaman başlıyor?

Uçak ve otobüslerde PCR testi zorunluluğunun ne zaman başlayacağına yönelik resmi açıklama yapılmadı, ama PCR testi zorunluluğunun eylül ayında başlatılması bekleniyor.

Şehirlerarası seyahat için aşı zorunlu mu?

Aşılamada da dünyada ilk sıralarda yer alıyoruz. Aşı tedariki konusunda iyi bir noktadayız. Yerli aşı geliştirme çalışmalarında da yıl sonuna kadar yaygın kullanım ve üretim safhasına geçmeyi umut ediyoruz. Toplam aşı sayısında 87 milyonu geçerek ülke nüfusunu geride bıraktık.

Ülkemizde bazı kesimlerin aşıya tereddütle yaklaştığını görüyoruz. Aşı çalışmaları gönüllülük esasına göre yürütülecektir. Sürekli değişen virüse karşı aşı dışında başka bir korunma yöntemi bulunmuyor. Huzurlu bir hayat sürmemiz hepimizin aşılanmasına bağlıdır. Son dönemde salgın sebebiyle hayatını kaybeden hastaların çok büyük bir bölümünün aşı yaptırmadığını belirtmek istiyorum.

Tüm kardeşlerimize aşılarını derhal olma çağrısında bulunuyorum. Milletimizin bu musibetin açtığı sıkıntılardan bir an önce kurtulmasını istiyoruz.