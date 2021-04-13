13 Nisan 2021 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.354 -1.61 EURO 9,6970 -0.20
USD 8,1450 -0.06 ALTIN 452,880 -0.26
CANLI BORSA
TÜMÜ
  • Haberler »
  • Gündem Haberleri »
  • Şehirler arası yasak gelecek mi? Kabine’den seyahat yasağı (yolculuk) kararı çıkar mı, 81 il merakla bekliyor

Şehirler arası yasak gelecek mi? Kabine’den seyahat yasağı (yolculuk) kararı çıkar mı, 81 il merakla bekliyor

13 Nisan 2021 Salı - 10:33 | Son Güncelleme : 13 04 2021 - 10:33

Şehirler arası seyahat yasağı bugün toplanacak kabine öncesi gündemde tartışılan konular arasına girdi. Koronavirüs önlemleri kapsamında seyahat yasağının yeniden gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Bilim Kurulu toplantısının ardından bugün gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında, Bilim Kurulu'nun aldığı tavsiye kararları Kabine üyelerine sunulacak.


Seyahat yasağı gelişmeleri bayram öncesi yoğun bir şekilde araştırılıyor. Kabine toplantısı saat 15.00'te Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de yapılacak. Koronavirüs vaka sayıları arttı, Ramazan için geçtiğimiz günlerde yeni tedbirler alırken bugün yapılacak Kabine’de hangi kararların alınacağı merak ediliyor. Seyahat yasağının da toplantıda görüşülmesi bekleniyor. Şehirler arası seyahat yasağı gelecek mi? Şehirler arası yolculuk ile ilgili gelişmeler…

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI GELECEK Mİ? 

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün koronavirüs gündemiyle toplanıyor. Toplantı saat 15.00'te Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de yapılacak. Toplantıda Ramazan Bayramı sonuna kadar tedbirlerin sıkılaştırılması, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın konuşmasında dikkat çektiği şekilde tüm Türkiye’nin “dinlendirilmesi” formülü ele alınacak.
İlden ile geçişin önlenmesi amacıyla şehirlerarası seyahatlere kısıtlamaların getirilmesi, hafta sonu ve hafta içi belli saatlerde uygulanan sokağa çıkma yasaklarının iftar ve sahur saatleri dikkate alınarak sürelerinin değiştirilmesi bekleniyor.

KIRMIZI KATEGORİ (ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER) 

Edirne, Kırklareli, İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın, Muğla, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bilecek, Kütahya, Eskişehir, Düzce, Bolu, Antalya, Konya, Isparta, Karaman, Mersin, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Çorum, Sinop, Amasya, Tokat, Samsun, Sivas, Ordu, Malatya, Osmaniye, Kilis, Gaziantep, Adıyaman, Elazığ, Erzincan, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Rize, Erzurum, Artvin, Ardahan, Iğdır, Zonguldak.

TURUNCU KATEGORİ (YÜKSEK RİSK GRUBUNDAKİ İLLER) 

Manisa, Denizli, Burdur, Afyonkarahisar, Adana, Hatay, Kahramanmaraş, Tunceli, Bingöl, Ağrı, Kars, Kırşehir

SARI KATEGORİ (ORTA RİSK GRUBUNDA YER ALAN İLLER) 

Uşak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Muş, Bitlis, Van, Hakkari

MAVİ KATEGORİ (DÜŞÜK RİSK GRUBUNDA YER ALAN İLLER)

Şırnak

 

ETİKETLER

Seyahat yasağı Seyahat yasağı gelecek mi 2021 şehirler arası seyahat yasağı var mı şehirler arası yasak gelecek mi
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.