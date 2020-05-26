Şehirler arası otobüs seferleri ne zaman başlıyor? Otobüs seferleri ne zaman açılacak? Otobüs firmaları seferlerin yapılacağı tarihi açıkladı!

Corona virüs önlemleri kapsamında seferlerine ara veren otobüs firmaları normalleşme süreci ile birlikte çalışmalarına başladı. Uzun süredir yapılamayan şehirler arası otobüs seferleri ile ilgili otobüs firmalarından açıklama geldi. Peki, Şehirler arası otobüs seferleri ne zaman başlıyor? Otobüs seferleri ne zaman açılacak? Otobüs seferlerin yapılacağı tarih...

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs nedeniyle sosyal mesafenin sağlanamayacağı başta otobüsler olmak üzere hava yolu ve demir yolu ulaşımında seferlere ara verilmişti. Alınan virüs önlemlerinin esnetilmesi ile uygulamaya konulan normalleşme takvimi şehirler arası ulaşımda da adım adım uygulanacak. Pek çok kişi özellikle şehirler arası otobüs seferlerinin ne zaman yapılacağını merak ediyordu. Hazırlıklarını tamamlayan otobüs firmaları şehirler arası otobüs seferlerinin tarihini açıkladı. Peki, Şehirler arası otobüs seferleri ne zaman başlıyor? Otobüs seferleri ne zaman açılacak? İşte şehirler arası otobüs seferlerin yapılacağı tarih ve ulaşımda alınan virüs önlemleri...

ŞEHİRLER ARASI OTOBÜS SEFERLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Corona virüste vaka sayısının azalmasının ardından normalleşme takvimi uygulamaya konuldu. Özellikle şehirlere yapılan yasakların kademeli olarak kaldırılmasıyla birlikte şehirler arası giriş çıkışlara da izin veriliyor. Şehirler arası seyahat planlayan pek çok kişi de otobüs seferlerinin ne zaman yapılacağını merak ediyordu. Otobüs firmaları seferlere başlayacakları tarihi açıkladı. Türkiye'nin pek çok noktasına seferler düzenleyen büyük firmalar 4 Haziran'da tüm seferlerine başlayacaklarını bildirdi.

Corona virüs tedbirleri kapsamında hava, demir ve kara yolunda toplu ulaşım bir süreliğini durdurulmuştu. Şimdi ise normalleşme adımları kapsamında firmalar teker teker seferlerinin açılış tarihlerini açıklamaya başladı.

Pamukkale, Ulusoy, Metro ve Kamilkoç'tan yapılan açıklamada, "4 Haziran'da yola çıkıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan bilet satış işlemleri yolcuların Covid-19 ile ilgili durumlarını tetkik etmek amacıyla Sağlık Bakanlığı bilişim sistemleri veri tabanı üzerinden Hayat Eve Sığar (HES) koduyla gerçekleştirilecek.

Giriş çıkış yasağı olan iller için ise "seyahat izin belgesi" alınması gerekiyor.

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI NE ZAMAN KALDIRILACAK?

28 Mayıs Perşembe günü Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilecek olan kabine toplantısında şehirler arası giriş çıkış yasaklarının ne zaman sona ereceği açıklanacak.