Şehir Türk Bayraklarıyla donatılacak

Malatya Valiliği'nden yapılan açıklamada, Afrin’e yönelik düzenlenen ‘Zeytin Dalı Harekatı’na destek vermek amacıyla başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere, şehrin her noktasını Türk Bayrağıyla donatmak için vatandaşlara çağrıda bulunuldu.

