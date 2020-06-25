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Şehir hatları vapurlarında tarihi indirim!

25 Haziran 2020 Perşembe - 15:35 | Son Güncelleme : 25 06 2020 - 15:50

İBB tarafından şehir hatları vapurlarında bazı hatlar 31 Ağustos 2020 tarihine kadar 10:00-16:00 arası 5 kuruş olacak şekilde yeniden fiyatlandırıldı. Amaç corona virüsü sebebiyle şehir içi ulaşımda oluşacak yoğunluğu azaltmak. İndirim yapılan hatlar, Üsküdar-Eminönü, Kadıköy-Eminönü, Kadıköy-Karaköy, Kadıköy-Beşiktaş ve 3 iskeleden fazla uğramalı hatlar olarak açıklandı. Adalar seferleri indirimlerden muaf tutuldu.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü'nün (UKOME) bugün yapılan toplantısında alınan karara göre İstanbul'da Üsküdar-Eminönü, Kadıköy-Eminönü, Kadıköy-Karaköy, Kadıköy-Beşiktaş ve Adalar hariç uğramalı hatlarda bilet ücreti 31 Ağustos'a kadar 5 kuruşa indiriliyor. Uygulama 10.00/16.00 saatleri arasında geçerli olacak.
 
Bu uygulamayla sabah saatlerindeki yoğunluğu azaltmak ve deniz ulaşımının özendirilmesi amaçlanıyor.
 
Adalar'a yapılan seferler bu uygulamadan muaf tutulacak. 
 
MEVCUT FİYAT TARİFESİ
 

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