Şehir Hatları'nın sefer saatlerinde değişiklik yapıldı, ek seferler geldi

KADIKÖY-BEŞİKTAŞ’A EK SEFER

Bir başka değişiklik ise Kadıköy-Beşiktaş hattında yapıldı. Mevcut tarifede sadece Cuma ve Cumartesi günleri yapılan seferler, 5 Mart’tan itibaren her gün yapılacak. Ayrıca saat 22.15’teki Kadıköy-Beşiktaş seferi her gün yapılacak.

İSTİNYE-ÇUBUKLU HATTINDA SEFER SIKLIĞI ARTTI

İstinye-Çubuklu arabalı vapur hattında ise hafta içi ve cumartesi günü tarifeleri için günlük 8 sefer eklendi. Saat 12.00 ile 15.00 arası 30 dakikada bir olan sefer sıklığı, 20 dakikada bire; saat 20.00 ile 21.00 arası 30 dakikada bir olan sefer sıklığı 15 dakikada bire çıkarıldı.

Haliç hattında ise hafta içi ve Cumartesi günleri saat 07.00´de Üsküdar’dan Eyüp yönüne, saat 08.00’de Eyüp’ten Üsküdar yönüne olmak üzere yeni seferler eklendi.