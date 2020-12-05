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- Sehi Ormanları nerede? Bitlis Sehi Ormanları hangi ilçede? Bitlis Sehi Ormanları haritası…
Sehi Ormanları nerede? Bitlis Sehi Ormanları hangi ilçede? Bitlis Sehi Ormanları haritası…
05 Aralık 2020 Cumartesi - 12:51 | Son Güncelleme : 05 12 2020 - 12:51
İçişleri Bakanlığı, Bitlis'te 2 bin 571 personelin katılımı ile 'Yıldırım-16 Sehi Ormanları' operasyonunun başlatıldığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; kış üslenmesini gerçekleştiremeyen ve hareket kabiliyeti daralan, ülke içinde iletişimi ortadan kalkan bülücü terör örgütünün bu kabiliyetini bir daha elde edememesini sağlamak ve yurt içindeki terörist varlığını tamamen bitirmeye yönelik Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca 'Yıldırım-16 Sehi Ormanları' operasyonu başlatıldı. Operasyonda; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 2 bin 571 personel görev aldı.
İçişleri Bakanlığı, Bitlis'te 2 bin 571 personelin katılımıyla "Yıldırım-16 Sehi Ormanları Operasyonu"nun başlatıldığını bildirdi.
SEHİ ORMANLARI NEREDE?
Sehi Ormanları, Bitlis ili sınırları içerisinde yer alıyor. Sehi Ormanları, Bitlis kırsallarında bulunuyor.
SEHİ ORMANLARI HARİTASI