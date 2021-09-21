SEGEM sınavı ne zaman açıklanacak? SEGEM sınav sonuçları 2021 açıklandı mı, sonuç sorgulama sayfası!

2021 SEGEM sınavı ne zaman açıklanacak? Teknik Personel Yeterlilik sınavı SEGEM sınav sonuçları merak ediliyor. Ankara, Ağrı, İstanbul, İzmir, Konya, Mersin, Samsun olmak üzere toplamda 7 ilde 18 Eylül tarihinde düzenlenen sınava ilişkin sonuçların detayları merak ediliyor. İşte 2021 SEGEM sınav sonuçları sorgulama detayları…

SEGEM sınav sonuçları detayları sorgulanıyor. Teknik personel yeterlilik sınavı geçtiğimiz gün 7 ilde düzenlendi. Sınavda, 100 üzerinden en az 60 alan her aday, sertifika almaya hak kazanacak. Adaylar, 2021 SEGEM sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? SEGEM sınav sonuçları sorgulama detayları…

SEGEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

SEGEM sınav sonuçlarının eylülün son haftası açıklanması bekleniyor.

Sınavda 50 adet çoktan seçmeli soru sorulacak olup sınavda sorulacak sorulara ilişkin konu başlıkları;

Sigortaya GirişSigortanın İşlevleri

Sigorta Sözleşmesi ve Sigortanın Tarafları

Sigortalanabilirlik Kavramı

Sigortanın Temel Prensipleri

Temel Reasürans Bilgisi

5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu'nda Acenteler

Sigorta Acenteleri Yönetmeliği

Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinin Uygulanmasına İlişkin Genelge

Acentelere İlişkin İkincil Düzenlemeler

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Acentelere İlişkin Hükümleri (Birinci Kitap Yedinci Kısım, 102-123 numaralı maddeler)

Acentelerin Hak ve Yükümlülükleri

Türkiye'de Sigorta Uygulamaları

Aracıların Sistemdeki Yeri

Sigorta Fiyatlaması ve Banka Uygulamaları

Hasar

Sigortaya İlişkin Teknik Terimler

Sigortacılık Kapsamında Değerlendirilecek Faaliyetlere, Tüketici Lehine Yapılan Sigorta Sözleşmeleri ile Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmelerine İlişkin Yönetmelik olarak belirlenmiştir.

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ (SEGEM) TEKNİK PERSONEL YETERLİLİK SINAVI GEÇME PUANI

100 üzerinden en az 60 alan aday başarılı sayılacaktır. Yanlış işaretlenen sorular doğru sayısını etkilemeyecektir. Bu durumda 1 net 2 puan olduğundan 30 net ve üstü başarılı kabul edilir.

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ (SEGEM) TEKNİK PERSONEL YETERLİLİK SINAVI

5684 sayılı Sigortacılık Kanununa dayanılarak hazırlanan 22.04.2014 tarih ve 28980 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sigorta Acenteleri Yönetmeliği hükümleri kapsamında teknik personel olarak faaliyette bulunacak kişiler için düzenlenecek Teknik Personel Yeterlilik Sınavı İlgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir.