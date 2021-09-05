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Sefo konserde neye uğradığını şaşırdı!

05 Eylül 2021 Pazar - 17:14 | Son Güncelleme : 05 09 2021 - 17:15

Son dönemlerde çıkardığı hit şarkılar ile özellikle gençlerin gözdesi olan Sefo, Bodrum konserinde yaşadığı ilginç anları paylaşınca gündem oldu.


"Bilmem mi?" şarkısıyla gençlerin gözdesi olan Sefo (Seyfullah Sağır) son olarak Bodrum'da sahne aldı. Sefo'nun sahnesi sırasında ilginç şeyler yaşandı. Sefo Bodrum’da sahne aldığı sırada sahneye bir hayranı atlayınca güvenlik durumu kontrol edemedi. Bunun üzerine daha çok kişi bir anda sahneye koştu. Sefo hayranlarından kaçtığı anları sosyal medya hesabından “Bodrum heyecanlı geçti, keşke tek tek gelseydiniz” notunu paylaştı.
 
 

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