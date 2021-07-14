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Şefler duyurdu! MasterChef Türkiye 2021'de format değişti
Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri koltuğunda oturduğu, Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu 'MasterChef Türkiye 2021'de üçlü düello heyecanı başladı. Şefler, sevilen yarışmadaki format değişikliğini açıkladı.
Finalde Yiğit Poyraz'ı geride bırakan İsmail Balaban'ın şampiyon olduğu 'Survivor 2021' yarışmasının ardından yine Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu 'MasterChef Türkiye 2021', tv8'de izleyicisiyle buluşuyor.